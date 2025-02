Filho de Robinho é cortado de última hora e assiste ao Santos em camarote

Robinho Junior, filho do ex-jogador Robinho, teve a primeira experiência de ser relacionado para a partida do time profissional do Santos, mas foi cortado de última hora e assistiu ao jogo nos camarotes térreos da Vila Belmiro, ao lado de outros não relacionados para a partida entre Santos e Noroeste.

O que aconteceu

Durante a vitória tranquila do Peixe, ele ficou bem à vontade, torcendo bastante pelos companheiros e conversando com todos os Meninos da Vila que ficaram no local: Vinicius Lira, Diógenes, João Fernandes e o novo contratado Deivid Washington.

O jovem ainda comemorou bastante, especialmente o primeiro gol da vitória alvinegra, marcado por Guilherme. Um lance em particular, quando Neymar deu um chapéu em um adversário no meio de campo, foi bem comentado por todos no local também. Ao final da partida, ele foi até o vestiário, assim como os outros jogadores.

Devido à pressão que envolve o nome dele, e toda a expectativa em cima do Menino da Vila, o Santos blinda bastante o jogador. Durante a base, sempre foi "protegido" pelo clube. Porém, o jovem também é visto como muito tranquilo, com a cabeça no lugar e muito trabalhador.

Ele já vinha treinando com o elenco profissional para completar as atividades, foi inscrito na lista destinada aos jogadores de base nesta última quarta-feira (19) e relacionado para o jogo, mas cortado de última hora, devido ao limite de jogadores no banco de reservas.