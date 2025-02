Corinthians foi um time pálido e liga alerta na Libertadores, diz Arnaldo

O Corinthians teve uma atuação pálida no empate fora de casa contra o Universidad Central-VEN que serve de alerta na pré-Libertadores, opinou o Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte desta quinta (20).

Serviu de alerta. Vamos ver como o time se comporta depois dessa atuação ridícula contra um time semiamador, com uns caras acima do peso, outros jogadores muito veteranos. Hoje, no futebol, é assim: se você relaxa, você pode perder de qualquer adversário.

Foi um Corinthians muito, muito ruim no segundo tempo. Desinteressado. Pálida sombra daquele Corinthians que vinha sendo.

Arnaldo Ribeiro

O colunista ressaltou que após o jogo contra o Guarani, no próximo fim de semana, pelo Paulistão, o Corinthians vai encarar uma maratona de decisões pelo estadual e pela Libertadores.

Agora tem mais uma partida para relaxar, a próxima contra o Guarani, no final de semana, depois não dá. A gordura que o Corinthians acumulou, a folga, só dura mais uma partida. Depois disso acabou a brincadeira.

É time principal no jogo da volta [na pré-Libertadores], quando todos os outros do Paulista estarão folgando no meio de semana, e a partir do Mirassol, provavelmente será o Mirassol, vai intercalar jogo decisivo do Paulista com jogo decisivo da Libertadores.

Caso elimine o Universidad Central, o Timão ainda precisa passar por mais um confronto de mata-mata para chegar à fase de grupos da Libertadores.

Casão: São Paulo foi encurralado por time da Série C: 'Faltou indignação'

O São Paulo foi encurralado pela Ponte Preta no Morumbis e não mostrou indignação em tomar a virada de 2 a 1 diante do seu torcedor, afirmou o colunista Walter Casagrande.

O colunista questionou a falta de reação do time comandado por Luís Zubeldía, que somou três pontos nos últimos cinco jogos no Paulistão.

Faltou entrega, faltou disposição, faltou instinto competitivo no time de São Paulo ontem. Faltou agressividade. Faltou criatividade. O jogo era em casa.

A Ponte Preta tem uma história riquíssima, é um clássico, os dois times já disputaram a final do campeonato, mas hoje a Ponte está na Série C. Você não pode ser encurralado em casa contra um time que vai disputar a Série C.

Você ser encurralado em casa? Você faz 1 a 0, toma dois gols em dez minutos no segundo tempo e depois você não fica indignado? Onde estava a indignação do time de São Paulo quando tomou a virada em cinco minutos?

Walter Casagrande

Segundo o colunista, a indignação com o resultado do jogo é um dos fatores que faz um time reagir em campo. O que não aconteceu no Tricolor.

O que mais faltou dentro do time de São Paulo foi ficar indignado com o resultado que estava acontecendo e com o desempenho que estava tendo no campo. Quando você fica indignado, você reage. Se você não fica indignado, você aceita o que está acontecendo.

Muitas vezes no futebol a gente fica muito preso na entrega, na criatividade, na agressividade, na técnica, na parte tática. Mas uma das coisas mais importantes dentro de um grupo de futebol é a indignação — as reações acontecem no campo.

Quando não tem indignação, é esse futebol que o São Paulo apresentou ontem.

Walter Casagrande

