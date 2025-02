Corinthians volta com empate amargo, mas arrecada R$ 300 mil para a Arena

Do UOL, em São Paulo

O Corinthians amargou o empate por 1 a 1 contra a Universidad Central no jogo de ida da fase preliminar da Libertadores, mas voltou da Venezuela com mais R$ 300 mil arrecadados para a vaquinha da Neo Química Arena.

Grana garantida

Os R$ 300 mil foram pagos pela Esportes da Sorte. A patrocinadora máster do Corinthians havia prometido que pagaria o valor a cada gol marcado pelo Timão na partida.

O Corinthians acumulou chances e marcou apenas um gol no jogo. Carrillo, no primeiro tempo, fez o único tento da equipe no jogo.

Esta é a segunda contribuição da Esportes da Sorte na vaquinha da Arena. No último final de semana, a patrocinadora doou R$ 500 mil após torcedores engajarem as publicações da marca nas redes sociais.

A Esportes da Sorte é a maior doadora da vaquinha. A marca superou a Fatal Model, empresa de acompanhantes, que doou R$ 200 mil durante dezembro do ano passado.

A vaquinha tem mais de R$ 37 milhões arrecadados. A campanha vai até maio deste ano e tem como meta alcançar os cerca de R$ 700 milhões que o Corinthians deve à Caixa pela construção da Neo Química Arena.

Resultado amargo

O Corinthians até saiu na frente, mas cedeu o empate à Universidad Central em gol contra do zagueiro João Pedro Tchoca no segundo tempo.

O time comandado por Ramón Díaz criou oportunidades para ampliar a vantagem quando vencia por 1 a 0, mas acumulou chances perdidas. Novamente, a equipe sofreu com a bola aérea e levou o empate desta maneira.

Faltou concretizar os momentos que tivemos para fazer gols. Lamentavelmente, não tivemos essa definição, sabemos que os atacantes são muito 'pontuais'. Agora temos o jogo da volta. Sabemos que somos um time grande, esse empate para nós é como uma derrota. Em casa vamos tentar a classificação. José Martínez na zona mista

Quem vencer o jogo da volta, na próxima quarta-feira (26), na Neo Química Arena, avança à terceira e última fase preliminar da Libertadores. O adversário sairá do confronto entre Barcelona de Guayaquil e El Nacional, ambos do Equador.

O Corinthians tem um compromisso antes do jogo de volta. A equipe enfrenta o Guarani, no domingo (23), às 18h30 (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos do Paulistão. O confronto vale ao clube a liderança geral da competição.