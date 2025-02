Corinthians adota cautela e planeja dar minutos a Maycon gradualmente; veja detalhes

O meio-campista Maycon voltou a ganhar minutos pelo Corinthians no início desta temporada. Recuperado de uma grave lesão no joelho esquerdo, o jogador tem recebido algumas oportunidades do técnico Ramón Díaz e deve ser reinserido à equipe de forma gradual.

O camisa 7 chegou a ficar dez meses afastados dos gramados e voltou a entrar em campo no último dia 9 de fevereiro, contra o São Bernardo, na Neo Química Arena. Ele atuou por cerca de 15 minutos e teve participação decisiva na vitória do Timão por 2 a 0.

Já no último sábado, diante da Portuguesa, Maycon teve nova chance de defender a equipe por 15 minutos. Ele até foi relacionado para o clássico contra o Santos e o duelo com a Universidad Central, pela Libertadores, mas não saiu do banco de reservas.

A Gazeta Esportiva apurou que o planejamento da comissão técnica do Corinthians é dar minutos para o volante aos poucos. A ideia é ir com calma e fazer com que o atleta retome o ritmo de jogo paulatinamente. Ele tem respondido bem ao retorno e não sentiu nenhum incômodo até o momento.

A quantidade de opções para o setor no plantel alvinegro também impede uma minutagem maior ao jogador. No momento, Ramón Díaz conta com Ryan, Alex Santana, André Carrillo, Charles e Breno Bidon à disposição. Raniele, que sofreu uma lesão de grau 2 na coxa direita, desfalcará a equipe por cerca de um mês.

Maycon chegou a se emocionar após pisar no gramado da Neo Química Arena pela primeira vez após a lesão. Ele vê o episódio como o mais difícil de sua carreira e agora, recuperado, pretende ajudar o Timão. Para isso, prorrogou o empréstimo junto ao Shakhtar Donetsk, que terminava no fim da última temporada, por mais um ano.

Revelado nas categorias de base do clube, o Filho do Terrão está em sua segunda passagem pelo Parque São Jorge. O meio-campista soma, ao todo, 15 gols e 12 assistências em 204 partidas pela equipe. Neste período, levantou três taças: o Paulistão de 2017 e 2018, além do Campeonato Brasileiro de 2017.

O camisa 7 pode voltar a ganhar minutos neste domingo, no duelo com o Guarani. Já classificado, o Corinthians deve ter um time completamente reserva em campo visando o confronto de volta com a UCV, pela Libertadores. O embate, válido pela 12ª e última rodada do Campeonato Paulista, está marcado para as 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.