Como calor mexe com planos de Globo e Band no Campeonato Carioca

Do UOL, no Rio de Janeiro

A onda de calor mexeu com os planos iniciais de Globo e Band para o Campeonato Carioca deste ano.

As trocas de horários e a obrigatoriedade definida pela Ferj de que as partidas comecem só depois das 18h não estavam no script das detentoras dos direitos de transmissão. Isso ficou explícito com o resultado do ajuste da rodada do próximo fim de semana, a última da fase de classificação do Estadual.

As partes levaram de segunda a quarta para mudar os jogos e anunciar quem faria qual transmissão.

Cenário da Globo

A Globo iria passar Flamengo x Maricá. Ficou com o Fluminense x Bangu nas mãos.

A faixa que a emissora usaria inicialmente é a das 16h30 do sábado. Foi essa que ela combinou com a Ferj quando comprou os direitos para TV aberta, em uma temporada que marcou o retorno do Carioca à emissora.

Só que a Globo já teve que lidar com alteração na rodada passada. A questão é que foi por iniciativa dela, atendendo ao pedido do Flamengo. O clássico contra o Vasco, então, saiu das 16h30 e foi para 21h45 de sábado — horário com cara de meio de semana.

Mas para a última rodada, nem Globo e nem Band pediram alteração. A contragosto do Flamengo, a Ferj chegou a anunciar os jogos de sábado e domingo, às 16h30 e 16h, respectivamente.

A onda de calor mudou tudo. Nada de jogo antes das 18h.

Na tabela, ainda era preciso casar alguns jogos por causa da disputa de título da Taça Guanabara e das últimas vagas nas semifinais do Estadual.

Como as partidas de sábado ficaram às 19h, a Globo não conseguiu espaço na grade da TV aberta. Isso afeta novela e Jornal Nacional.

A Globo preferiu fazer a adaptação no domingo, às 18h30, quando vai passar o Fluminense. O Flamengo ficou para o pay-per-view, no sábado.

O caso da Band

A reorganização dos jogos da última rodada da Taça Guanabara fará com que Globo e Band concorram no mesmo horário com jogos do Estadual.

Mas a Band terá o clássico Vasco x Botafogo. Já seria esse o planejamento na versão anterior da tabela. O que mudou foi a faixa de horário: das 16h para 18h30.

Aos domingos, a Band estava explorando o tradicional horário das 16h, que é usado pela Globo no Brasileirão. Não vai conseguir mais.

As semifinais do Carioca estão a caminho. Os jogos de ida serão no Carnaval. Independentemente da folia, nada de partidas antes das 18h no Estadual.