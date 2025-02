Carrillo lamenta tropeço do Corinthians e cobra resposta no jogo de volta: "Precisamos fazer melhor"

O Corinthians desperdiçou chances e estreou com o pé esquerdo na Copa Libertadores. Nesta quarta-feira, o Timão só empatou com a Universidad Central no Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas, por 1 a 1, em jogo válido pela ida da segunda fase do torneio continental. Autor do gol alvinegro, o meio-campista André Carrillo lamentou o resultado e cobrou reação da equipe no jogo de volta, na Neo Química Arena.

"Fizemos um bom primeiro tempo, criamos muitas ocasiões de gol. No segundo foi mais difícil, eles se comportaram bem em campo. O resultado não nos agrada, mas sabemos que vamos decidir em casa", disse o jogador à ESPN na saída de campo.

"Sabíamos que seria um jogo complicado, que eles têm bons jogadores, apesar de saber que somos favoritos. Temos que fazer melhor em casa", acrescentou o peruano.

Com o resultado, o time do Parque São Jorge precisa vencer para se classificar durante o tempo normal na partida de volta. Se o empate persistir no placar agregado, o embate irá para os pênaltis. Já uma derrota elimina o clube paulista.

O segundo e decisivo encontro entre Corinthians e Universidad Central está agendado para a próxima quarta-feira. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília) no gramado da Neo Química Arena. O vencedor do confronto enfrenta Barcelona de Guayaquil ou El Nacional na próxima etapa, a última antes da fase de grupos.

Antes disso, entretanto, o Timão tem um compromisso do Campeonato Paulista pela frente. Já classificado, a equipe de Ramón Díaz recebe o Guarani em Itaquera neste domingo, pela 12ª e última rodada da primeira fase do Estadual. O duelo terá início às 18h30.