Carpini ressalta coletividade do Vitória em triunfo sobre o Fortaleza para manter invencibilidade

Nesta quarta-feira, o Vitória bateu o Fortaleza por 2 a 1, no Castelão, pela quarta rodada da Copa do Nordeste, e chegou a 17 jogos de invencibilidade, contando a reta final de 2024. Thiago Carpini, técnico da equipe, destacou a coletividade dos jogadores para sair de campo com os três pontos e, além disso, manter a sequência positiva.

"Para manter essa tranquilidade que a equipe tem demostrado dentro de campo, nós não colocamos essa invencibilidade em primeiro plano. Nossos objetivos é de uma evolução coletiva e ajustar muita coisa. Estamos encontrando um caminho", afirmou, em coletiva após a partida.

"Seguir vencendo é importante, mas a gente não se apega nisso porque em algum momento a derrota vai acontecer, é inevitável. Mas a gente tem trabalhado para postergar esse momento, e a equipe tem mostrado uma maturidade coletiva muito bacana", completou.

VITÓRIA DO VITÓRIAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!! ???? COM GOLS DE MOSQUITO E BARALHAS, O LEÃO VENCEU O FORTALEZA NA ARENA CASTELÃO PELO PLACAR DE 2 A 1. VAMOOOOOOOOOOOOS!!!! ?: Victor Ferreira/EC Vitória#PegaLeão #PorNossaHistória #Lampions2025 #JogaremosJuntos pic.twitter.com/iMtmcUQLOS ? EC Vitória (@ECVitoria) February 20, 2025

O Vitória saiu atrás do placar e teve que virar o jogo para ganhar do Fortaleza. Para isso, Gustavo Mosquito e Gabriel Baralhas marcaram para o Rubro-Negro no segundo tempo. Carpini falou sobre a estratégia da equipe nas duas partes do jogo.

"Hoje nós fomos eficientes. Até o momento que sofremos o gol, o Vitória vinha melhor na partida. Foram dois jogos dentro de um só. Um primeiro tempo dentro de uma ideia que planejamos, e um segundo que nós tentamos ocupar um pouco mais os espaços, nas costas dos volantes. Acho que funcionou bem", disse.

O Vitória chegou a dez pontos e assumiu a liderança do Grupo A da Copa do Nordeste. Entretanto, a equipe agora vira a chave para a última rodada da primeira fase do Campeonato Baiano. Os comandados de Carpini visitam o Atlético-BA neste sábado, em Alagoinhas, às 18h30 (de Brasília).