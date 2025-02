Brasileiro Diego Lopes é escalado para disputar cinturão vago do UFC

O UFC anunciou nesta quarta-feira que Ilia Topuria, então campeão dos pesos-pena (66 kg), abdicou de seu título para subir de categoria. Com isso, o cinturão vago será disputado entre o ex-detentor da honraria, Alexander Volkanovski, e o brasileiro Diego Lopes.

O combate colocará frente a frente os atuais números um e três do ranking oficial da divisão dos penas no dia 12 de abril, no UFC 314, em um card que será realizado em Miami, nos Estados Unidos. A luta será a atração principal do evento e representará o ápice da carreira de Diego Lopes até o momento.

Aos 30 anos, o brasileiro chega embalado por cinco vitórias consecutivas no UFC. Em setembro do ano passado, o especialista em jiu-jitsu superou o veterano Brian Ortega, consolidando sua excelente fase na organização. Contra Volkanovski, Lopes terá a chance de se tornar o terceiro brasileiro a conquistar um cinturão na atualidade. Atualmente, Alex Poatan e Alexandre Pantoja dominam, respectivamente, as divisões dos meio-pesados e dos moscas.

Veteranos brasileiros em ação

O presidente do UFC, Dana White, utilizou suas redes sociais para anunciar não apenas essa luta, mas também uma série de outros confrontos. Entre eles, dois chamam a atenção do público brasileiro, envolvendo nomes já consagrados no esporte.

O primeiro é Patrício Pitbull, ex-campeão do Bellator, que fará sua aguardada estreia no UFC contra Yair Rodriguez. O duelo também integrará o card do UFC 314 e pode colocar o brasileiro em posição de destaque na divisão, caso conquiste a vitória.

Já Gilbert 'Durinho' retorna ao octógono buscando encerrar sua má fase diante do invicto Michael Morales. Inicialmente cogitado para acontecer em Miami, o combate foi transferido para o UFC 315, no Canadá, no dia 10 de maio.