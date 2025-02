Botafogo é dominado na Argentina e perde jogo de ida da Recopa para o Racing

O Botafogo ficou em situação complicada na Recopa Sul-Americana. Os alvinegros foram dominados e perderam por 2 a 0 para o Racing, nesta quinta-feira, em Buenos Aires, no Estádio Presidente Perón. Os argentinos abriram o placar no primeiro tempo, com Vietto, de pênalti, e aumentaram na etapa final, com Martínez.

O Botafogo, desta maneira, precisa vencer por três gols de diferença para ficar com o título. Um triunfo por dois gols levará a decisão para os pênaltis. O Racing vai a campo com a vantagem de poder perder por um gol de diferença.

O jogo

A partida começou em ritmo acelerado, com as duas equipes em busca do ataque. A primeira chance aconteceu aos seis minutos. Salas recebeu passe na área e chutou com perigo, sobre o travessão.

O Botafogo não se intimidou e seguiu em busca do ataque. No entanto, o Racing quase marcou aos 18 minutos em um avanço rápido. Salas foi lançado na área e finalizou para grande defesa de John, que saiu do gol e tirou o espaço do atacante argentino.

O primeiro chute do Botafogo no jogo aconteceu somente aos 20 minutos. Savarino foi lançado, entrou na era, mas chutou sobre o travessão. Em seguida, os donos da casa assustaram em cabeceio de Martínez.

Só que aos 27 minutos, em disputa de bola na área, Alexander Barboza deixou o braço em Martínez. O árbitro foi chamado pelo VAR e apontou o pênalti. Vietto cobrou sem chance para John.

Os alvinegros sentiram o revés e viram o Racing seguir melhor em campo. No entanto, o Botafogo conseguiu impedir novas boas jogadas dos argentinos e foram para o intervalo com a desvantagem mínima no placar.

No segundo tempo, o Racing continuou melhor e quase ampliou aos cinco minutos. Zuculini aproveitou rebote e chutou em direção ao gol. Sö que a bola bateu na zaga alvinegra e foi pela linha de fundo.

O Botafogo seguia com dificuldade de criar boas jogadas, mas aumentou a intensidade no setor ofensivo. Sö que o Racing aproveitou os espaços para marcar aos 17 minutos. Martínez foi lançado, entrou na área e tocou na saída de John.

Os brasileiros tentaram esboçar uma pressão em busca do gol, mas quase sofreram o terceiro. Nardoni recebeu a bola na área, passou por Alexander Barboza, mas chutou sobre o travessão. Depois, Martirena aproveitou cruzamento e chutou para defesa de John. No rebote, Salas mandou pela linha de fundo.

Na parte final, o Racing manteve o controle da partida. O Botafogo pouco fez no ataque e ainda terminou a partida com um jogador a menos após expulsão de Cuiabano.

FICHA TÉCNICA



RACING-ARG 2 X 0 BOTAFOGO

Local: Estádio El Cilindro, em Buenos Aires (Argentina)



Data: 20 de fevereiro de 2025 (Quinta-feira)



Horário: 21h30(de Brasília)



Árbitro: Felipe González (Chile)



Assistentes: José Retamal (Chile) e Miguel Rocha (Chile)



VAR: Rodrigo Carvajal (Chile)

Cartões amarelos: Di Cesare, Martirena, Nardoni e Zaracho (Racing); Alexander Barboza, Newton, Rwan Cruz e Danilo Barbosa (Botafogo)



Cartão vermelho: Cuiabano (Botafogo)

GOLS



RACING: Luciano Vietto, aos 30min do primeiro tempo; Martínez, aos 17min do segundo tempo

RACING: Gabriel Arias, Marco Di Cesare, Colombo e Santiago Quiros; Martirena, Juan Nardoni, Zuculini e Gabriel Rojas; Vietto (Zaracho), Maximiliano Salas (Rodríguez) e Adrián Martínez



Técnico: Gustavo Costas

BOTAFOGO: John, Vitinho, Danilo Barbosa, Alexander Barboza e Alex Telles; Allan (Rwan Cruz), Newton, Marlon Freitas e Jefferson Savarino (Kauê); Igor Jesus e Matheus Martins (Cuiabano)



Técnico: Cláudio Caçapa