Bellingham coloca Rodrygo como jogador mais talentoso do Real Madrid e diz: "É o que mais se sacrifica"

O Real Madrid venceu o Manchester City por 3 a 2, nesta quarta-feira, e se classificou para as oitavas de final da Liga dos Campeões. A noite foi especial para Mbappé, dono dos três gols espanhóis, mas quem também teve uma boa atuação foi Rodrygo. O brasileiro, inclusive, foi apontado como o mais talentoso do elenco por Bellingham.

O meia inglês afirmou que Rodrygo é um jogador muito subestimado. Ele ainda disse que o camisa 11 é quem mais se sacrifica pela equipe, muito por conta de jogar no lado direito do ataque e não no esquerdo, sua posição preferida, mas ocupada pelo compatriota Vinicius Júnior.

"Rodrygo é muito subestimado. Para mim, é o jogador mais talentoso do elenco. As coisas que ele consegue fazer com a bola. Ele é o que mais se sacrifica. É claro que sua posição preferida é na esquerda. Ele faz muito pelo time, defensivamente no lado direito, e nunca reclama", apontou Bellingham, em entrevista ao CBS Sports Golazo após o jogo.

O brasileiro foi responsável por dar a assistência para o segundo gol de Mbappé no jogo, ainda no primeiro tempo. O passe decisivo foi o segundo do atacante na Liga dos Campeões. Ele ainda possui quatro bolas na rede na atual edição do torneio.

Recentemente, Rodrygo alcançou a marca de 250 partidas com a camisa do Real Madrid. Após o duelo desta quarta, ele possui 251 jogos, com 67 gols e 49 assistências.

O Real Madrid volta a campo neste domingo, contra o Girona, pelo Campeonato Espanhol. A bola rola no Santiago Bernabéu, em Madri, às 12h15 (de Brasília).