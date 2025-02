Ayrton Lucas deve ser novidade do Flamengo; De la Cruz tem corte no pé

Do UOL, no Rio de Janeiro

O lateral-esquerdo Ayrton Lucas treinou durante a semana e deve ser uma novidade do Flamengo no duelo contra o Maricá neste sábado. De la Cruz foi quem virou dúvida.

O que aconteceu

Ayrton foi poupado nas últimas partidas, mas apareceu normalmente no campo. Ele sentiu dores no joelho esquerdo depois de uma pancada sofrida no Fla-Flu. Varela vinha sendo improvisado.

Nico De la Cruz foi desfalque no treino. Ele sofreu um corte no pé em casa que o incomoda ao calçar as chuteiras. Por isso, fez trabalhos na academia durante a cicatrização. Ele não está descartado da partida.

O Fla tem desfalques já confirmados. Juninho, Alex Sandro e Michael continuam entregues ao departamento médico. O atacante tem um edema na coxa e já está correndo, mas ainda não com os companheiros. Ele alterna entre trabalhos internos e no campo. Os dois últimos têm lesões musculares. O lateral realizou trabalhos de fisioterapia na academia e no campo nesta quinta-feira.

No treino desta quinta, Danilo iniciou fazendo um trabalho a parte com o preparador. Ele, porém, não deve ser problema. A imprensa teve acesso aos primeiros minutos da atividade.

A tendência é que Filipe Luís siga mexendo no time. O treinador ainda não definiu um time 100% titular e encara o período como pré-temporada.

O Flamengo entra em campo às 19h. O duelo contra o Maricá será válido pela 111ª rodada e define o campeão da Taça Guanabara. O rubro-negro já está classificado para a semifinal.