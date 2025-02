Arnaldo: São Paulo andou em campo, e problema vai além da questão física

O time do São Paulo "andou em campo" na derrota de virada para a Ponte Preta no Morumbis e tem problemas que vão além da questão física, analisou o colunista Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte desta quinta (20).

Na opinião do colunista, há um déficit de mobilização da equipe nas últimas partidas do Paulistão em meio aos atrasos de pagamento ao elenco.

A expressão que eu mais ouvi ontem foi — 'o time andou em campo'. E aí tem várias conotações quando um time anda em campo: pode ser uma questão física, o time fez pré-temporada nos Estados Unidos, é um time que encavalou um monte de jogos, de idade alta, tem essa questão. E a outra, que é a mais plausível, é uma desmobilização.

Nas últimas cinco partidas, fora o jogo com o Palmeiras em que o time jogou concentrado, dividindo, nas outras quatro o São Paulo também estava desinteressado — andou em campo. Isso me leva a crer que vai além do aspecto físico, é motivacional, de envolvimento.

E aí também acho que entram os fatos mais novos, porque o São Paulo, e a gente ficou sabendo com mais detalhes essa semana, não tem honrado os seus compromissos com os jogadores desde o começo do ano.

Arnaldo Ribeiro

Na opinião do colunista, a dívida em aberto com os jogadores pode estar contribuindo para desmobilização do vestiário, ainda mais com o Tricolor já classificado ao mata-mata do estadual.

Que dia você recebe o salário quando trabalha num emprego fixo? O famoso dia 5. E dia 5 de fevereiro foi a última vitória do São Paulo, contra o Mirassol. Essas questões que agora são públicas — atraso de premiações, atraso de direitos de imagem, atrasos de luvas.

Quando você não cumpre o combinado com os jogadores, um monte de coisa pode acontecer no futebol.

Arnaldo Ribeiro

