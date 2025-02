Após revés na ida, Barboza aposta em virada do Botafogo no Rio de Janeiro

O Botafogo foi derrotado por 2 a 0 pelo Racing nesta quinta-feira, em Buenos Aires, no Estádio Presidente Perón. Os alvinegros, desta maneira, terão que reverter o resultado no Rio de Janeiro para conquistar o título da Recopa Sul-Americana.

O zagueiro Alexander Barboza admitiu que a equipe não teve boa atuação, mas pregou foco na virada no duelo de volta, no Nilton Santos.

"A realidade é que não fizemos uma boa partida. Agora teremos que reverter o resultado em nossa casa. Sabemos que na nossa casa as coisas serão diferentes", disse Barboza.

Os argentinos abriram o placar no primeiro tempo, com Vietto, de pênalti, e aumentaram na etapa final, com Martínez.

O confronto de volta entre Botafogo e Racing será na próxima quinta-feira, no Nilton Santos. Os cariocas precisam vencer por três gols de diferença para ficarem com o título. Um triunfo por dois gols levará a decisão para os pênaltis. Já argentinos podem perder por um gol de diferença.