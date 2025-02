Ambicioso, Caixinha não quer poupar titulares do Santos na última rodada do Paulistão

Com a vitória de 3 a 0 sobre o Noroeste, nesta quarta-feira, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, o Santos encaminhou uma vaga nas quartas de final. O técnico Pedro Caixinha, porém, quer mais.

O comandante quer fazer a melhor campanha possível e, por isso, não pensa em poupar os titulares diante da Inter de Limeira.

"O Neymar já foi preservado hoje (Noroeste). Vamos pensar no jogo, mas não gosto de pensar dessa forma (poupar). Se tenho a classificação assegurada, quero sempre mais. Quero terminar com 18 pontos, não com 15 ou 16. Ter um ciclo de vitórias é diferente. Minha filosofia é essa. Jogo a jogo. Não posso pensar nas quartas pois ainda nem sequer estou qualificado. Fizemos nosso trabalho e dependemos apenas de nós. Isso é importante", disse.

O Alvinegro Praiano encara a Inter de Limeira no domingo, pela última rodada da fase de grupos. O time pode ir para o interior paulista já classificado, desde que Red Bull Bragantino e Portuguesa percam nesta quinta-feira.

No momento, o Santos está na liderança do Grupo B, com 15 pontos, três a mais que o Guarani, que empatou e está em segundo. Red Bull Bragantino e Portuguesa completam a chave, ambos com 11.

"Não vai ser um jogo fácil, com certeza. Tive como referência o jogo do Palmeiras. Eles perderam por 3 a 0, mas é o time intenso e que vende caro o jogo. temos que ser sérios não podemos permitir neste momento ter um tropeço", finalizou Caixinha.

A bola rola no gramado do Estádio Major José Levy Sobrinho a partir das 18h30 (de Brasília).