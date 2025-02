Alisson não treina e deve voltar ao time do São Paulo nas quartas do Paulista

Alisson não treinou com o restante do elenco do São Paulo nesta quinta-feira, dia da reapresentação no CT da Barra Funda após a derrota por 2 a 1, de virada, para a Ponte Preta, em pleno Morumbis, pelo Campeonato Paulista.

O volante foi preservado pela comissão técnica no duelo da última quarta-feira, embora o São Paulo não tenha divulgado qualquer tipo de lesão no jogador, e deve seguir de fora no confronto do próximo domingo, contra o São Bernardo, fora de casa, pela última rodada da primeira fase do Paulistão.

A ideia é prepará-lo para voltar a sua melhor forma física para o jogo das quartas de final do Estadual, que acontece no fim de semana doas dias 1 e 2 de março. Desta forma, Alisson terá cerca de dez dias para trabalhar no CT da Barra Funda e ficar à disposição do técnico Luis Zubeldía.

O treino

Os jogadores que atuaram na maior parte do tempo contra a Ponte Preta realizaram um trabalho regenerativo nas dependências internas do CT da Barra Funda nesta quinta-feira.

O restante do elenco foi a campo para uma atividade com bola visando fundamentos técnicos e posse. Depois disso, houve um jogo em campo reduzido.

O zagueiro Ruan, o meia Rodriguinho e o atacante Ferreira correram e realizaram exercícios no gramado sob a coordenação dos fisioterapeutas do clube. Já o goleiro Young e o volante Luiz Gustavo deram sequência ao tratamento de suas respectivas lesões no Reffis Plus.

Já classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista, o São Paulo entra em campo neste domingo, contra o São Bernardo, às 18h30 (de Brasília), no estádio Primeiro de Maio, no ABC, com a missão de garantir a primeira colocação do Grupo C e, consequentemente, ter a vantagem de jogar o mata-mata contra o Novorizontino no Morumbis.