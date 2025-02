Algoz de João Fonseca na estreia no Rio Open tem doença sem cura

Do UOL, no Rio de Janeiro

Responsável por jogar uma ducha de água fria nos brasileiros ao vencer a sensação João Fonseca no Rio Open, o francês Alexandre Müller possui uma doença incurável e autoimune

O que aconteceu

O tenista tem a chamada "Doença de Crohn", que afeta o revestimento do trato digestivo. A inflamação atinge principalmente o intestino delgado, mas pode comprometer todo o tubo, desde a boca até o ânus.

Os sintomas mais comuns são diarreia, emagrecimento, dor abdominal e febre. O tratamento envolve o uso de medicamentos e, em casos graves, pode ser necessária cirurgia para remover partes danificadas do intestino.

O diagnóstico de Müller aconteceu ainda na adolescência, quando já praticava o tênis. Na época, ele perdeu dez quilos e ouviu que deveria se afastar do esporte de alto rendimento.

Não foi fácil porque o médico me disse que se eu quisesse estar em boa forma, precisava parar com o tênis e os esportes em geral. Não de praticar para sempre, mas quando você é tenista profissional, pratica todos os dias, então é muito difícil. Eu precisava parar com isso. Parei de treinar uns dois meses talvez, tomei muita cortisona. É o processo desta doença Alexandre Müller, ao site oficial da ATP

Calor do Rio pode afetar Müller?

O Rio de Janeiro vive uma onda de forte calor durante o Rio Open, com temperaturas que têm alcançado os 40ºC.

O forte calor pode afetar qualquer pessoa e não seria diferente com um paciente com Doença de Crohn. O clima muito quente pode afetar mais distúrbios hidroeletrolíticos, causando desidratação, inflamação e infecção, podendo ter fraqueza, tontura e mal-estar Lucas Nacif, médico especialista em cirurgia do aparelho digestivo e membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva (CBCD)

Diretor de gastroenterologia da Rede D'or, Antonio Carlos Moraes afirma que o calor não é um fator agravante, mas pode piorar a situação caso a pessoa com Doença de Crohn já esteja enfrentando sintomas:

O calor não é um fator agravante, mas se o indivíduo estiver na fase aguda da doença com diarreia, certamente pode contribuir para desidratação e mal-estar geral

Antonio Carlos Moraes, diretor de gastroenterologia da Rede D'or

Müller apresentou alta resistência diante de Fonseca

Na partida contra João Fonseca, Alexandre Müller salvou diversas bolas difíceis e se mostrou bem fisicamente.

A tática era usar algumas bolas curtas porque ele (Fonseca) estava jogando longe da linha. Era usar algum saque e voleio e colocar a bola em quadra para ele ter que jogar mais. Eu joguei bem. Tinha que ficar calmo Alexandre Müller, após a vitória sobre João Fonseca

Apesar da Doença de Crohn exigir cuidados diários, não é incomum que pessoas se tornem atletas de alto rendimento.

Existem campeões olímpicos com doença de Crohn. A doença só fragiliza o indivíduo caso não esteja sob controle. Na fase aguda, sim, pode interferir no desempenho, pois pode haver diarreia, dor abdominal, fraqueza, anemia, deficiência de vitaminas e dores nas articulações Antonio Carlos Moraes, diretor de gastroenterologia da Rede D'or

Alexandre Müller enfrenta nas oitavas de final o argentino Tomas Etcheverry nesta quinta-feira (20). Quem passar encara o vencedor do duelo entre o argentino Francisco Cerundolo e o italiano Luciano Darderi.