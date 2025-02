Alcaraz sofre apagão e cai nas quartas em Doha; dia tem abandono sem explicação de Medvedev

Carlos Alcaraz desperdiçou enorme chance de avançar à semifinal do ATP 500 de Doha nesta quinta-feira. Na frente no terceiro set, deu bobeira e amargou uma frustrante eliminação para o embalado checo Jiri Lehecka. Principal favorito, o espanhol sofreu um "apagão" no momento decisivo da partida, quando tinha 4 a 2 e 40 a 30 no saque e viu o oponente se agigantar e buscar a maior vitória de sua carreira ao emplacar quatro pontos seguidos.

O 13º triunfo de Lehecka em 2025 - sofreu duas derrotas - veio em batalha de 2h10, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/4. Apesar de já ter vencido um Top 10 em sete oportunidades, derrubar o número 3 do mundo foi seu maior feito na carreira.

Cabeça de chave 1 em Doha, o espanhol até começou bem, quebrando logo na terceira parcial para abrir 2 a 1. Mas viu o rival reagir de maneira gigante, emplacando quatro pontos seguidos e depois fechando por 6 a 3. Acostumado a longas batalhas no circuito, Alcaraz não se intimidou com a desvantagem e fez um segundo set mais concentrado e forte. Depois de abrir logo 4 a 1, apenas trocou pontos até empatar devolvendo o 6 a 3.

O set decisivo começou equilibrado até 2 a 2, quando o espanhol aproveitou muito bem o break point e assumiu a dianteira do placar. Depois teve 4 a 2 e não conseguiu sustentar, com Lehecka buscando a igualdade ao devolver a quebra e depois virando no serviço. O checo pressionou o saque no 10º game e não desperdiçou o match point.

ABANDONO ESQUISITO

Quarto favorito, Daniil Medvedev surpreendeu a todos na quadra ao abandonar seu jogo diante de Félix Auger-Aliassime após levar 6 a 3 no primeiro set. Os tenistas aguardavam o começo da segunda parcial, quando o russo guardou suas coisas e desistiu da partida, deixando o canadense sem entender.

Nas semifinais, Aliassime pegará outro russo, Alexander Rublev, cabeça de chave cinco, que somou gigante resultado diante do segundo favorito, o australiano Alex de Minaur, em batalha de 2h42 e definida no tie-break. Rublev se garantiu com 6/1, 3/6 e 7/6 (10/8).