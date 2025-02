Abel reconhece frustração caso o Palmeiras venha a ser eliminado antes das quartas do Paulistão

Após a vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo-SP, nesta quinta-feira, no Allianz Parque, o técnico Abel Ferreira reconheceu que o Palmeiras faz apenas um Campeonato Paulista "satisfatório", mas deu a entender de que não considera justo o time poder ficar de fora das quartas de final com a possibilidade de terminar a primeira fase com 23 pontos.

"Vou partilhar meu sentimento. É frustrante estar com 20 pontos e poder ficar fora. Essa é a frustração. Decidimos que deveríamos dividir o grupo, arriscamos o que tínhamos que arriscar, podemos fazer 23 pontos e ficar fora. Essa frustração que internamente temos no sangue o querer ganhar novamente, mas estamos a uma altura que podemos ficar de fora e temos que aceitar", disse o treinador em entrevista coletiva.

O treinador português admitiu que o clima no Palestra Itália estava tenso com a possibilidade de eliminação antes das quartas de final. "A chapa estava quente, em função do contexto, em função dos resultados e por méritos dos nossos adversários. A Ponte Preta e o São Bernardo têm feito um campeonato extraordinário e não me custa reconhecer isso. Na minha opinião, o Palmeiras não está fazendo um campeonato extraordinário, mas está a fazer um campeonato bem satisfatório."

Abel não recriminou os poucos mais de 23 mil torcedores presentes no Allianz Parque que criticaram durante a partida o trabalho da diretoria. "Não gostaria que eles estivessem calados em relação a algumas coisas que se passa. Em relação a determinados assuntos temos que nos indignar quando não estivermos de acordo que algo não estiver correto."

Para o decisivo jogo de domingo, em Mirassol, Abel Ferreira não poderá contar com o zagueiro Murillo, suspenso com o terceiro cartão amarelo. Naves e Benedetti são as opções para o setor defensivo.