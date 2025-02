Abel fala 7min sobre gramados, pede direção indignada e se vê em 'deserto'

Abel Ferreira não escondeu as palavras na entrevista coletiva pós-vitória do Palmeiras sobre o Botafogo-SP, jogo do Campeonato Paulista ocorrido na noite desta quinta (20). O técnico falou 7 minutos sobre a polêmica entre gramados sintéticos e naturais, pediu indignação à diretoria alviverde e se imaginou em um "deserto" diante das lesões de sua equipe.

O que ele falou?

Sintético ou natural (parte 1). "A pergunta que vocês têm que fazer é: por que o Atlético-MG fez uma arena nova, colocou gramado novo e vai trocar para o sintético? Não está escrito em lugar nenhum, cientificamente, que um gramado sintético provoca mais lesões em relação a um gramado natural ruim, que é o que acontece aqui. Entendo o Neymar. Estivemos no Mundial, vocês viram a qualidade da grama natural. É melhor que o carpete da minha casa. Desculpem, mas se a Uefa viesse aqui fiscalizar os gramados do Brasil, passaria um ou dois. Eu não tenho dúvidas: se me perguntam, eu gosto tudo natural. É o que mais gosto."

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante jogo contra o Botafogo-SP Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

Sintético ou natural (parte 2). "Sabem quantas vezes já joguei no Maracanã, um dos estádios mais míticos do mundo? Umas quatro ou cinco. Sabem quantas vezes o gramado estava médio? Zero. Joguei lá uma vez com o gramado mais ou menos na final da Libertadores, quando a Conmebol falou que precisava de um mês para cuidar do gramado. O problema das lesões não é o sintético. O que acontece no sintético é que, em termos de articulação, o jogador sofre mais, mas ele é uniforme e sem buracos. Ninguém vai me levar a mal, mas quando vamos ao Castelão, só peço para meus jogadores não torcerem os pés. A questão não é sintético ou natural, é competência, qualidade ou rigor. Quando falamos de gramado europeu, é porque eles investem. Não estou defendendo nada, mas só quero que vocês me digam os gramados tops do Brasil. Tem um, que não vou dizer de quem é, mas já falei 500 vezes. Façam todos iguais, se fizerem, ok, mas é mentira, ninguém vai fazer. Por que os clubes estão trazendo o sintético? Não há condições de um gramado natural acompanhar a densidade de jogos do Brasil."

Sintético ou natural (parte 3). "É como ter uma Ferrari e andar em uma pista esburacada. É o que acontece no Brasil. Parabéns aos jogadores, concordo com eles, adoro quando eles se unem em torno de uma causa. Está tudo certo, falem dos gramados, dos salários atrasados, do fair play financeiro, da profissionalização dos árbitros... não há problema. Eu também estou no Brasil e já posso pedir passaporte. Vou falar dos cinco anos que estou aqui: aqui, todo mundo fala, mas fazer... quando é preciso fazer as coisas no futebol, zero."

Leila Pereira e Abel Ferreira conversam durante treinamento do Palmeiras Imagem: Fabio Menotti/Palmeiras

Pedido por "indignação" da diretoria. "Queria preparar à nossa diretoria, à Leila e ao Barros: por este andar, vai ser igual ano passado, e não queria isso. Não queria que o Palmeiras estivesse calado em relação a algumas coisas que se passam, porque não foi isso que outros clubes fizeram durante o ano todo. Começaram a dizer que o Palmeiras era beneficiado. Em determinados assuntos, temos que dar a cara e nos indignar quando as coisas não estão de acordo com aquilo que deve ser correto. Igual para nós, igual para outros."

Lesões em série. "Estou no deserto e não sei onde está a próxima duna. Temos cinco machucados com um mês e meio. Quando acabou o ano, tínhamos uma perspectiva da nossa zaga, e a venda do Vitor Reis não estava prevista."

Naves volante. "Ele está conosco há dois anos e não estava jogando de forma regular. Minha função como treinador é ajudar os jogadores. Quando eles estão aqui atuando dois anos no segundo ou terceiro pelotão, não é correto. Não é justo. Eu tinha conversas com o Naves e ele tinha manifestado esse interesse em função do que é a nossa linha com Gomez e Murilo. Ele quer jogar mais e faz todo sentido. O Naves entrou muito bem, é indiscutível a qualidade dele. Ele tem o que melhorar, mas só vai melhorar se jogar."

Risco de eliminação. "É frustrante estar com 20 pontos e poder ficar fora. Essa é a frustração, é a ansiedade. Arriscamos o que tínhamos que arriscar. Temos no sangue o querer ganhar, mas estamos numa situação em que podemos ficar de fora e temos que aceitar. Sim, eu cobro o Barros, a Leila... eu faço isso internamente. Depois, cada um faz seu trabalho dentro. Precisamos estar, mais do que nunca, unidos, sejam 10, 12, 20, 40 mil... é o que peço a torcida. Hoje, uns contagiaram outros. Quando todos se juntam, fica uma energia boa. A ansiedade tem um pouco disso: estamos com tantos pontos e podemos ficar fora. Se isso acontecer, ninguém vai morrer, vamos seguir nosso trabalho."

Jogo, sim. Guerra, não. "A chapa estava quente em função do contexto e em função dos resultados. Por méritos, a Ponte e o São Bernardo têm feito um campeonato extraordinário. Apesar de o Palmeiras não estar fazendo um campeonato extraordinário, está fazendo um campeonato bem satisfatório. Sabíamos que era ganhar ou ganhar. Não há jogos de vida ou morte. Fico triste quando alguns de vocês fazem manchetes com 'jogo de vida ou morte', não há nada disso porque não há guerra. É um jogo entre rivais, e o futebol tem que ser um jogo, não uma guerra, mesmo com alguns querendo isso. Na minha filosofia, junto com meus jogadores, nunca encarei um jogo como se fosse uma guerra."

Torcida no AM, time no FM? "Prefiro valorizar os torcedores que chamaram o nome dos jogadores. Isso não acontecia há algum tempo e contagia. Gosto de ver o estádio contagiando as pessoas. Gostaria que a torcida estivesse toda na mesma sintonia. Há alguns na AM e outros na FM. Quando estão todos na mesma sintonia, nos ajuda muito. Prefiro valorizar os torcedores que vieram — não vieram em peso e compreendo, mas os que estiveram aqui, estiveram de alma e coração. Eles apoiaram e desfrutaram do jogo. Alguns atrás de mim me passaram confiança. É sempre bom porque essa energia contagia. Prefiro valorizar os que vieram e que fizeram uma festa bonita. Eles viram a força da nossa equipe, que jogou até o fim."

Richard Ríos tenta cabecear a bola durante Palmeiras x Botafogo-SP, jogo do Paulistão Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Atual elenco. "Tudo estava previsto. Todos os jogadores que chegaram, dei aval. A venda do Vitor Reis abriu mais um espaço e estamos procurando. Estamos procurando também um centroavante. Queremos jogadores que não deixem dúvidas. Para buscar um Paulinho, não precisam me perguntar. O difícil é quando é o Ríos, quem era ele? Quando o plano é entregue, deixo as posições que são importantes para reforçar. Temos um departamento de scout, mas há jogadores em que não é preciso ter isso. Tive um presidente no Braga que dizia: 'para jogadores de 15 ou 20 milhões eu não preciso de scouting. Quero que vocês descubram jogadores'. São duas ou três peças para entrar no quebra-cabeças porque os campeonatos são longos."

Momento de Veiga. "Ele, talvez, seja o único jogador no Brasil que deu sempre rendimento nos últimos quatro anos diante de um futebol com alta densidade competitiva de jogos, de gramados bons e ruins... isso pesa no jogador, sem falar nas viagens. Isso deixa marcas. Ele continua sendo resiliente. Hoje, jogou um pouco mais ao lado do Flaco. Vamos fazer o melhor pela equipe, e é isso que queremos do Veiga. Ele é fundamental não só na dinâmica, mas também na liderança."

Pedido por redução do estadual. "Estamos fartos de dizer que o Paulistão tem que ser reduzido. Se o Palmeiras é contra, sou contra a opinião do Palmeiras. Penso que o Paulistão deve ser reduzido. A temporada é longa, e não sei o que vai acontecer. Já perdi mais jogadores do que estava esperando: uns por lesões musculares, outros por traumas... não dá para fugir."