À frente de Haaland e Lewa: quem é o artilheiro 'desconhecido' da Champions

Nem Haaland, nem Lewandowski, nem Vini Jr. O atual artilheiro da Champions League 2024/25 está longe dos holofotes, joga no Borussia Dortmund e se chama Serhou Guirassy.

O que aconteceu

Guirassy tem 28 anos de idade, 1,87 m de altura e atua pela seleção da Guiné. Ele nasceu na cidade de Arles, em Provence, na França, mas tem dupla nacionalidade.

O camisa 9 do Borussia Dortmund soma dez gols em 12 jogos na atual edição da Liga dos Campeões, à frente de Robert Lewandowski (Barcelona), vice-líder com nove, e Haaland (Manchester City) e Raphinha (Barcelona), que somam oito.

Guirassy chegou ao time de Dortmund em julho do ano passado, após passagem pelo Stuttgart, também da Alemanha. Na época, o Borussia pagou a multa rescisória de 18 milhões de euros (R$ 109 milhões na época) para tirá-lo do concorrente. Ele assinou até a metade de 2028.

Logo em sua primeira temporada pelo Borussia, Guirassy já ficou com a vice-artilharia da Bundesliga, com 28 gols em 28 jogos, atrás apenas de Harry Kane, do Bayern de Munique, que balançou as redes 36 vezes em 32 partidas em que esteve em campo.

Na temporada atual, o guineense está mais discreto na Bundesliga, com 'apenas' nove gols em 19 jogos, mas vem chamando a atenção na Liga dos Campeões com os dez tentos e três assistências. Dos dez jogos em que atuou, ele só não participou dos gols em um deles.

Antes de chegar ao Stuttgart, Guirassy havia jogado por seis outros times ao longo da carreira: Laval (FRA), Lille (FRA), Auxerre (FRA), Colônia (ALE), Amiens (FRA) e Rennes (FRA). Ele ainda tem 22 jogos pela seleção guineense, com nove gols marcados.

O Borussia Dortmund passou pelo Sporting nos playoffs e agora encara Aston Villa ou Lille nas oitavas de final da Champions League. O sorteio dos confrontos acontece nesta sexta-feira (21), em Nyon, na Suíça, a partir das 8h (de Brasília).

Borussia Dortmund, Feyenoord, Club Brugge, Bayern de Munique, Benfica, Real Madrid, PSG e Juventus avançaram nos playoffs e se juntam a Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter de Milão, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Lille e Aston Villa para a próxima fase do mata-mata.

Os gols e assistências de Guirassy na Champions 2024/25

1ª rodada: 3-0 Club Brugge (1 gol)

2ª rodada: 7-1 Celtic (2 gols)

3ª rodada: 2-5 Real Madrid (1 assistência)

4ª rodada: 1-0 Sturm Graz (1 assistência)

5ª rodada: 3-0 Dinamo Zagreb (1 gol)

6ª rodada: 2-3 Barcelona (2 gols)

7ª rodada: 1-2 Bologna (1 gol)

8ª rodada: 3-1 Shakhtar Donetsk (2 gols)

Ida playoffs: 3-0 Sporting (1 gol e 1 assistência)

Volta playoffs: 0-0 Sporting (em branco)

Artilharia da Champions League 2024/25