Zverev reclama de quadra, sofre, mas vence cazaque e avança no Rio Open

Do UOL, no Rio de Janeiro

Principal atração internacional nesta edição do Rio Open, o alemão Alexander Zverev - número 2 do ranking da ATP - encontrou muitas dificuldades, reclamou bastante do piso do Rio Open, foi duas vezes para o tie-break, mas venceu o cazaque e xará Alexander Shevchenko por 7/6 e 7/6, avançando para as quartas de final do torneio no Rio de Janeiro.

As reclamações - Zverev se mostrou insatisfeito com a irregularidade do saibro do Rio Open. Após ser traído pelo quique da bola algumas vezes, apontou para o chão e balançou a cabeça negativamente. A reação gerou algumas vaias por parte do público.

Zverev vence 1º set no sufoco

Zverev entrou em quadra como grande atração da noite para o público, que esperava uma exibição de gala. No entanto, o alemão passou aperto no primeiro set. Não conseguindo encontrar seu tempo de bola, ele venceu Shevchenko somente no tie-break, fechando por 7/6 para surpresa dos presentes.

Novo tie-break

Shevchenko seguiu dando trabalhando para Zverev. Com golpes potentes de direita, o cazaque igualou o placar quando estava 4 a 1 favoráveis ao alemão. Em seguida, a disputa ficou game à game até chegar novamente no tie-break, onde alemão se recuperou e venceu por 8/6.

Nas quartas de final, Zverev irá enfrentar o argentino Francisco Comesana, nº 86 do ranking.