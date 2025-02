Zubeldía muda plano, faz testes e São Paulo deve ter titulares contra Ponte

O São Paulo deve ter titulares no jogo contra a Ponte Preta, na noite desta quarta-feira (19), por causa da vitória do Novorizontino sobre o Mirassol.

O que aconteceu

O treinador são-paulino pensava em poupar atletas no jogo desta quarta, mas viu o time do interior encostar na pontuação. O Tricolor lidera o grupo com 16 pontos e um jogo a menos do que o time do interior que soma 15.

Dois empates não bastam para garantir ao São Paulo a liderança do grupo. O Novorizontino ainda poderia ultrapassar o Tricolor em caso de vitória e tirar a diferença do saldo de gols, que hoje é de três.

No único treino com elenco completo antes do jogo, Zubeldía fez trabalhos táticos, testou variações e indicou a utilização de titulares. Na segunda-feira, os atletas que iniciaram o clássico contra o Palmeiras tiveram folga.

Zubeldía está suspenso do jogo contra a Ponte Preta pelo terceiro cartão amarelo. Cinco jogadores estão pendurados: Rafael, Alan Franco, Sabino, Enzo Díaz e Calleri.

Os mais desgastados atualmente são Arboleda, Enzo Díaz, Pablo Maia, Alisson e Calleri, que vêm em sequência de três jogos consecutivos como titulares. Luciano e Alan Franco iniciaram as últimas duas partidas.

O volante Alisson foi poupado do último treino e também está fora do jogo contra a Ponte por causa do desgaste, os demais vão para a partida. Ruan é desfalque após exames constatarem uma lesão na coxa esquerda: ele não volta antes nas quartas de final do Paulista.

Um provável São Paulo para o jogo tem: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Pablo Maia, Bobadilla e Oscar; Lucas, Luciano e Calleri (André Silva).

Paulistão 2025 ao vivo no UOL Play e no Canal UOL

Agora você pode assistir ao Campeonato Paulista no UOL Play e no Canal UOL.

São até 7 jogos ao vivo por rodada, com o melhor time de narradores e comentaristas da TV e do streaming.

O Canal UOL está disponível nas principais operadoras de TV a cabo do país e streaming:

Na Claro TV, está no canal 549.

Na Vivo TV, o número é 613.

O Canal UOL também está disponível na Oi TV (canal nº 140), na Sky (canal n° 88), na TVRO Embratel (canal nº 546), na Zapping (canal nº 64), na Samsung TV (canal n° 2074), na Pluto TV e no UOL Play

Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui.