Zagueira Tarciane aprova período de treinos da seleção brasileira: 'Precisamos ter identidade'

A seleção brasileira feminina de futebol está reunida na Granja Comary, em Teresópolis, mas não fará jogos na Data Fifa compreendida entre 17 e 26 deste mês. O técnico Arthur Elias optou por realizar um período de treinamentos no CT da CBF como preparação para a Copa América, que será realizada em julho, no Equador.

Apesar de considerar a situação incomum, a jovem zagueira Tarciane, 21 anos, aprova o período de concentração da equipe nacional e o vê como essencial para que o grupo ganhe uma identidade e a seleção brasileira evolua tecnicamente e taticamente.

"É diferente para a gente se reunir só para treinar. Mas esse é um momento de aprendizagem, para corrigir alguns erros, fortalecer e ficar mais preparadas para qualquer jogo, o que é importante para o crescimento da seleção brasileira", analisou a atleta recém-contratada pelo Lyon, da França.

"A gente nunca tinha feito isso, era sempre jogo, jogo, jogo... Então, temos de aproveitar esse período para poder construir mais, ter uma identidade melhor, trabalhar o que a gente não consegue nas outras convocações. Conhecer mais o grupo, ter mais troca, isso é muito importante", afirmou a atleta.

Apesar da pouca idade, Tarciane já acumula títulos pelo Corinthians, experiência internacional no Houston Dash, dos Estados Unidos, a prata olímpica dos Jogos de Paris e uma indicação à Bola de Ouro. Ela credita o sucesso profissional em um curto intervalo de tempo ao desempenho do conjunto verde e amarelo na Olimpíada, quando chegou à final superando as favoritas França e Espanha.

"Depois dos Jogos Olímpicos, a gente conseguiu trazer mais visibilidade. E o futebol feminino do Brasil vem crescendo. Teve a minha transferência, a da Priscila, da Kerolin, da Jheniffer, da Adriana, todas para times grandes, essa movimentação toda, com a valorização das atletas brasileiras. Isso ainda é pouco para o futebol feminino, que vai crescer ainda mais por causa da Copa do Mundo no Brasil", acredita.

Depois do período de treinos em Teresópolis, a seleção feminina se reunirá em abril, quando enfrentará os Estados Unidos, maior potência da modalidade, em dois amistosos.