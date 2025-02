Vitória derrota Fortaleza de virada e assume liderança da Copa do Nordeste

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela quarta rodada da Copa do Nordeste, o Vitória visitou o Fortaleza no Castelão, venceu por 2 a 1 e assumiu a liderança da chave. Gustavo Mosquito e Baralhas balançaram as redes para a equipe visitante, enquanto Lucero descontou para a os mandantes.

Com o triunfo, o Vitória chegou aos dez pontos, ultrapassou o Sport, que soma nove, e assumiu a primeira colocação do Grupo A. Já o Fortaleza permaneceu com seis somados, na terceira posição da mesma chave.

No próximo sábado, às 18h30, o Vitória visita o Atlético-BA, pela oitava rodada do Campeonato Baiano. Já o Fortaleza volta aos gramados no sábado (01/03), pela semifinal do Campeonato Cearense, mas aguarda a definição de outras partidas para descobrir quem será seu adversário.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Copa do Nordeste (@copanordestecbf)

O placar foi inaugurado pelo Fortaleza aos 39 minutos do primeiro tempo. Após receber na entrada da área, Lucero ajeitou, finalizou forte e acertou o ângulo direito de Lucas Arcanjo, que nada pôde fazer.

Aos sete minutos da etapa complementar, o Vitória deixou tudo igual. Ao aproveitar falha de Zé Welison, o ex-Corinthians Gustavo Mosquito carregou pela ponta direita, driblou o marcador e arrematou cruzado para balançar as redes.

O Vitória virou o resultado aos 34 minutos da segunda etapa. Em cruzamento na área, Bruno Pacheco, do Fortaleza, afastou mal e a bola sobrou nos pés de Baralhas, que aproveitou a oportunidade e concluiu no canto esquerdo.