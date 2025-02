Vitória da Ponte Preta aumenta pressão sobre o Palmeiras no Paulistão; veja cenários

O torcedor palmeirense recebeu uma má notícia com relação ao mata-mata do Campeonato Paulista. Nesta quarta-feira, a Ponte Preta venceu o São Paulo de virada, por 2 a 1, no Morumbis. Com o triunfo, a Ponte abriu cinco pontos de distância para o Palmeiras no Grupo D e aumentou a pressão sobre o Alviverde.

A vitória da Ponte Preta faz com que o Palmeiras precise, obrigatoriamente, somar três pontos na próxima partida para evitar uma eliminação 'precoce'. O Alviverde volta a campo nesta quinta-feira, contra o Botafogo-SP, às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 11ª do Estadual.

No momento, a situação do Grupo D é a seguinte: o São Bernardo lidera, com 22 pontos. A Ponte Preta ocupa o segundo posto, com a mesma pontuação, mas tem um jogo a mais. Enquanto isso, o Palmeiras é o terceiro colocado, com 17 pontos.

Desse modo, o Palmeiras não pode sequer pensar em uma derrota ou um empate diante do Botafogo-SP, uma vez que a equipe não conseguiria mais atingir a pontuação dos rivais. Sendo assim, somente a vitória interessa aos comandados de Abel Ferreira.

Os detalhes exclusivos do #DiaDeTreino do Verdão você encontra na TV Palmeiras Sportingbet! ? https://t.co/g8TWnV1hGP pic.twitter.com/QSb5CT8syo ? SE Palmeiras (@Palmeiras) February 19, 2025

Enquanto isso, o São Bernardo pode garantir a classificação e o primeiro lugar do Grupo D ainda na 11ª rodada. O Bernô visita a Portuguesa nesta quinta-feira, às 21h35, na Mercado Livre Arena Pacaembu. Se vencer, garante seu lugar nas quartas de final na liderança da chave.

Já em caso de vitória do Verdão contra o Botafogo-SP, a definição do Grupo D ficará para a última rodada. O Palmeiras chegaria aos 20 pontos, tendo apenas dois a menos que a Ponte Preta. O time da Barra Funda, ainda assim, precisaria não só de um triunfo, mas também de um tropeço da Macaca.

Na 12ª e última rodada, a Ponte Preta pega o Red Bull Bragantino em casa, enquanto o Palmeiras visita o Mirassol. Já o São Bernardo recebe o São Paulo. Todos os jogos da última rodada acontecem simultaneamente, às 18h30 deste domingo.