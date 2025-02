Vini Jr. e Flamengo provocam Manchester City após classificação do Real Madrid na Champions

Nesta quarta-feira, em confronto válido pelo jogo de volta dos playoffs da Liga dos Campeões, o Real Madrid recebeu o Manchester City no Santiago Bernabéu, venceu por 3 a 1 e se classificou às oitavas de final. Após a partida, Vinicius Júnior e Flamengo "rebateram" o clube inglês, que havia provocado o atacante brasileiro durante o primeiro compromisso entre ambas as equipes.

Okay okay okay!!!!!!! ? ? Vini Jr. (@vinijr) February 19, 2025

Isso porque antes da bola rolar pelo jogo de ida, a torcida do City ergueu um mosaico com a foto de Rodri segurando a Bola de Ouro, com a frase em inglês Stop Crying Your Heart Out (Pare De Chorar Com Todo O Coração, em tradução livre).

O gesto, com o título de uma das músicas da banda inglesa Oasis, fazia referência à premiação francesa, vencida pelo meio-campista dos mandantes, no final de outubro de 2024. Além disso, o craque brasileiro escutou vaias sempre que recebia a bola. Na ocasião, o Real Madrid saiu atrás do placar por duas oportunidades, mas, com dois gols em seis minutos, conseguiu uma incrível virada no Etihad.

O Flamengo, clube formador de Vini Jr., também aproveitou para "alfinetar" a equipe inglesa: "Parabéns por passar para a próxima fase, Vini Jr! Pare de chorar até cansar".

Congrats on making it to the next round, @vinijr ! Stop crying your heart out ???? ? Flamengo (@Flamengo_en) February 19, 2025

O time de Carlo Ancelotti enfrentará Atlético de Madrid ou Bayer Leverkusen nas oitavas de final. O adversário será conhecido nesta sexta-feira, por meio de um sorteio realizado pela Uefa. Os jogos da próxima fase estão marcados para os dias 4 e 11 de março. O City, por sua vez, se despede do torneio com apenas três vitórias em dez jogos.

Antes disso, o Real Madrid vira a chave para as demais competições que disputa. A equipe volta a campo neste domingo, contra o Girona, pelo Campeonato Espanhol. Já o City passa a focar no clássico contra o Liverpool, na mesma data, pelo Campeonato Inglês.