Veja quais os próximos torneios de João Fonseca após derrota no Rio Open

Eliminado na estreia do Rio Open, João Fonseca já tem definidos quais são os próximos campeonatos de sua agenda em 2025.

Quando João Fonseca volta às quadras?

João Fonseca volta às quadras para disputar o Masters 1000 de Indian Wells, entre 5 e 16 de março, na Califórnia (EUA). Os adversários ainda serão definidos.

Caso seja eliminado nas primeiras rodadas em Indian Wells, João Fonseca disputará o Arizona Tennis Classic, torneio Challenger que oferece 175 pontos ao campeão. O campeonato acontece entre 11 e 16 de março, em Phoenix (EUA).

Na sequência, ele jogará outro torneio Masters 1000, ainda no mês de março: o Miami Open, na Flórida (EUA), entre os dias 19 e 30.

O carioca de 18 disputou apenas um Masters 1000 na carreira. Foi no ano passado, quando entrou em quadra em Madri como convidado e venceu a estreia contra o norte-americano Alex Michelsen, antes de cair na segunda rodada para Cameron Norrie.

Derrota no Rio Open

João Fonseca (68° no ranking) foi derrotado nesta terça-feira (18) pelo francês Alexandre Müller (60°) por 2 sets a 0 (parciais de 6-1 e 7-6) e se despediu na primeira rodada do Rio Open.

O tenista brasileiro teve apenas um dia de "descanso" após ser campeão do ATP 250 de Buenos Aires, no domingo (16). Ele foi direto para o Rio após o título, treinou na segunda-feira e jogou nesta terça-feira.

Com a derrota, João Fonseca cairá no ranking da ATP (Associação de Tenistas Profissionais) por não conseguir defender os 100 pontos do Rio Open do ano passado, quando chegou às quartas de final. Ele deve ficar, pelo menos, com a 76ª posição da ATP. A nova lista será atualizada na próxima segunda-feira (24).