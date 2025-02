Corinthians vacila com gol contra e deixa vitória escapar na Libertadores

O Corinthians foi displicente e só empatou por 1 a 1 com a Universidad Central, da Venezuela, no Estádio Olímpico de Caracas, na noite desta quarta-feira (19).

André Carrillo abriu o placar para o Corinthians na primeira etapa, em boa jogada com Memphis Depay.

João Pedro Tchoca marcou contra e deixou tudo igual no segundo tempo, após um erro de jogo aéreo.

O Timão mantém a invencibilidade jogando na Venezuela. O clube paulista tem 11 partidas disputadas no Estádio Olímpico, sendo 9 vitórias e 2 empates — contando com o confronto de hoje.

Para buscar a classificação, o Timão receberá o UCV na Neo Química pelo jogo de volta, no dia 26, às 21h30 (de Brasília). A equipe precisa vencer para garantir a vaga para a próxima etapa da pré-Libertadores nos 90 minutos. Um empate levará o confronto para os pênaltis.

Antes da decisão no torneio continental, a equipe alvinegra vai a campo neste domingo (23) diante do Guarani, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. O clube de Itaquera já está classificado para as quartas de final da competição.

Como foi o jogo

O Corinthians dominou a primeira etapa, com quase 70% de posse de bola, e procurou não se expor até os primeiros 30 minutos. A equipe de Ramón Díaz estudou o adversário, ocupou os espaços no campo de ataque e fez boas triangulações com Garro, Memphis e Yuri Alberto. No entanto, foi com André Carrillo que o Timão abriu o placar, aos 36 minutos, em uma jogada de categoria. O meia peruano recebeu de Memphis, gingou diante de dois marcadores e estufou as redes com uma finalização rasteira.

O cenário mudou para o Timão no segundo tempo, apesar da clara diferença técnica entre as equipes. O que faltou em habilidade, a Universidad compensou com raça. A equipe visitante, em ritmo de treino, deixou espaços e permitiu que o adversário chegasse em sua área. Na busca pelo resultado, a UCV martelou bastante até furar a defesa alvinegra em uma infelicidade de João Pedro Tchoca, que empurrou a bola contra o próprio patrimônio, mesmo após uma belíssima defesa de Hugo Souza.

Gols e lances importantes

Raniele deixa o gramado chorando. O volante do Corinthians sinalizou a substituição após sentir fortes dores na coxa direita, antes dos 20 minutos do 1º tempo. Raniele saiu do campo em prantos e logo foi atendido pela equipe médica do Timão.

Carrillo na categoria. Hugo aproveitou um rebote da zaga, após cobrança de escanteio, e acionou Carrillo pelo lado esquerdo. O peruano olhou para a área e cruzou, mas a bola desviou em Ortiz e foi em direção ao gol. Miguel Silva precisou se esticar para espalmar sobre o travessão.

Perigo na área do Timão. Sosa fatiou a bola na meia-direita, Cumana apareceu livre na segunda trave e rolou para Granko, que chegou chutando sem força. André Ramalho salvou o gol na pequena área com um carrinho.

Gol de Carrillo na frieza. Memphis recebeu pelo canto esquerdo, acionou Carrillo no meio da área. O camisa 19 dominou, puxou a bola com a sola da chuteira, limpou dois adversários e batei rasteiro, mandando no cantinho direito do goleiro.

Carrillo comemora gol do Corinthians sobre a Universidad Central em jogo da Libertadores Imagem: JUAN BARRETO / AFP

Hugo Souza no lance. Cuesta recebeu pelo meio, matou no peito e soltou bomba de fora da área. Hugo Souza caiu no canto esquerdo e para fazer a sua única defesa do 1º tempo, espalmando para fora.

Nem se mexeu. Garro cobrou escanteio para o meio da área, João Pedro Tchoca testou cruzado, e a bola tirou tinta da trave esquerda de Miguel Silva.

Que lance do time da casa! Zapata brigou pela bola pelo lado direito da área, reclamou de pênalti por toque no braço de João Pedro, insistiu na jogada e tocou de carrinho para trás. Sosa chutou cruzado, e Hugo caiu no cantinho e para defender com a ponta dos dedos. O VAR checou o lance, mas considerou tudo legal.

Quase mais um do camisa 9. Garro fez o corta-luz, recebeu de Yuri Alberto, tentou driblar Adrián Martínez e caiu. Na sobra, o próprio Yuri Alberto tentou finalizar de cavadinha e mandou para fora.

Infelicidade de Tchoca, que faz gol contra. Kendrys Silva cruzou da linha de fundo, Zapata subiu livre de marcação entre dois marcadores e cabeceou para defesaça de Hugo Souza. Para infelicidade do goleiro, a bola bateu em Tchoca e rolou devarzinho para o gol.

FICHA TÉCNICA

UNI. CENTRAL 1 x 1 CORINTHIANS

Data e horário: 19 de fevereiro (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Competição: Pré-Libertadores -- 2ª fase

Local: Estádio Olímpico de Caracas, na Venezuela

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Assistentes: Carlos Barreiro e Andrés Nievas (URU)

Quarto árbitro: Nadia Fuques (URU)

VAR: Andrés Cunha (URU)

Cartões amarelos: Charlis Ortiz, Alexander Granko (UCV)

Cartões vermelhos: sem ocorrências

Gols: André Carrillo (36'/1ºT) e João Pedro Tchoca (contra, 29'2ºT)

Universidad Central: Miguel Silva; Yohan Cumana (Daniel Carrillo), Alfonso Simara, Adrián Martínez e Kendrys Silva; Frascisco Solé, Alexander González, Juan Cuesta (Magallán), Samuel Sosa (Murillo); Charlis Ortiz (Daniel de Sousa) e Alexander Granko (Zapata). Técnico: Daniel Sasso.

Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Hugo; Raniele (Breno Bidon), José Martínez, André Carrillo (Alex Santana) e Rodrigo Garro; Memphis Depay (Talles Magno) e Yuri Alberto (Ángel Romero). Técnico: Ramón Díaz.