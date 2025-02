Libertadores: Em má fase, rival do Corinthians vinha de 4 meses sem vencer

A Universidad Central, adversária do Corinthians nesta quarta-feira (19), pela segunda fase da Pré-Libertadores, não vencia uma partida havia quatro meses, mas quebrou o jejum justamente antes de enfrentar o Timão.

Novo momento?

A Universidad Central venceu o Estudiantes de Mérida, pelo Campeonato Venezuelano. A equipe saiu perdendo, mas buscou a virada por 2 a 1, em jogo válido pela quarta rodada do Apertura (1° turno).

A última vitória havia acontecido no dia 26 de setembro do ano passado. Na ocasião, a Universidad Central bateu o Rayo Zuliano por 1 a 0, pela décima rodada do Clausura (2° turno) do Campeonato Venezuelano.

O desempenho do adversário do Corinthians não é bom no começo de 2025. A equipe disputou cinco jogos até aqui — quatro pelo Campeonato Venezuelano e um amistoso. Foram duas derrotas e dois empates, além da única vitória.

A Universidad Central estreia na Libertadores. A equipe, fundada em 1950, nunca teve muito destaque no futebol nacional, mas fez campanha surpreendente e teve a melhor campanha no primeiro turno do Campeonato Venezuelano do ano passado. Por este motivo, conseguiu a vaga na Pré-Libertadores.

Elenco jovem e estádio vazio

O elenco da Universidad Central tem média de 25 anos de idade. Boa parte dele foi reformulada para a temporada — muitos jogadores saíram após o sucesso no primeiro turno do Campeonato Venezuelano do ano passado.

O técnico é Daniel Sasso. Aos 42 anos, ele está no cargo desde 2021 e faz seu primeiro trabalho como treinador efetivo. Antes, foi auxiliar técnico nas seleções de base da Venezuela.

A Universidad Central joga no Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas, um dos maiores da Venezuela. O local pode receber até 30 mil torcedores, mas não costuma chegar nem perto de lotar nos jogos da equipe.

Caminho rumo aos grupos

Corinthians e Universidad Central se enfrentam em jogos de ida e volta pela segunda fase da Pré-Libertadores. Quem somar mais pontos nos dois jogos, avança à terceira e última etapa. Em caso de igualdade, a decisão se dará nos pênaltis.

O caminho do vencedor terá um time equatoriano. Quem avançar, vai encarar Barcelona de Guayaquil ou El Nacional, que duelam no outro confronto da chave.

Se Corinthians ou Universidad Central chegaram aos grupos, a equipe integrará o pote 4 no sorteio. O fato de ter passado pela fase preliminar permite que o time seja colocado em uma chave com rivais do mesmo país, algo que não é permitido aos demais clubes do pote 4 e dos demais.