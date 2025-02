TJD tira Barboza e Alex Telles do jogo contra o Vasco; Gerson é absolvido

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Botafogo tem dois desfalques confirmados para o clássico contra o Vasco, domingo, na rodada final da fase de classificação do Carioca. O zagueiro Alexander Barboza e o lateral-esquerdo Alex Telles foram punidos pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio (TJD-RJ), diante da confusão contra o Botafogo.

O que aconteceu

Barboza foi punido pela tentativa de soco em Bruno Henrique. Pegou dois jogos de gancho, já que o tribunal entendeu que ele não atingiu, de fato, o atacante do Flamengo. Embora tenha tentado. Assim, a pena do artigo 254-A (quatro jogos, por agressão física) foi aplicada pela metade.

No caso de Alex Telles, a punição foi pela conduta no túnel na saída de campo e no xingamento ao delegado da partida. O lateral foi enquadrado no artigo 258 (agir de forma contrária à ética desportiva).

Tanto Barboza quanto Telles já cumpriram um jogo da suspensão determinada nesta quarta-feira pelo TJD-RJ. Ambos estavam suspensos preventivamente no fim de semana, quando o Botafogo enfrentou o Boavista, pelo Carioca.

Já o zagueiro Cleiton, do Flamengo, foi punido com quatro jogos por ter acertado o soco em Barboza. Ele já cumpriu um. Barboza, inclusive, ficou sem um dente.

Por outro lado, Gerson foi absolvido, apesar de ter sido expulso durante o empurra-empurra.

Botafogo vai decidir se recorre

Barboza e Alex Telles ainda têm um jogo a cumprir e é justamente contra o Vasco.

Mas o Botafogo ainda vai decidir se pedirá efeito suspensivo.

É uma decisão estratégica. O clube precisará avaliar se, de fato, utilizaria os dois contra o Vasco, já que existe a possibilidade de já serem poupados pelo fato de o Botafogo estar focado mais na Recopa. O jogo de ida é nesta quinta-feira e a volta é semana que vem.

Pode ser mais interessante para o clube já pagar as penas agora, contra o Vasco, e não arrastar o assunto adiante.