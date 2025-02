TJD-RJ anuncia punições de jogadores de Flamengo e Botafogo por briga no clássico

Nesta quarta-feira, o Tribunal de Justiça Desportiva do estado do Rio de Janeiro (TJD-RJ) julgou os jogadores Cleiton, Gerson, Alexander Barboza e Allex Telles pelo envolvimento na confusão no clássico entre Flamengo e Botafogo, na última quarta, dia 12.

Cleiton foi quem recebeu a maior pena, com quatro jogos de suspensão. O zagueiro rubro-negro foi enquadrado pela agressão em Barboza e só voltará a ser opção no Flamengo em uma eventual final do Campeonato Carioca. Apesar de ser denunciado no mesmo artigo, o atleta botafoguense pegou suspensão de dois jogos por não acertar o soco em Bruno Henrique. Porém, o Procurador do tribunal, André Valentim, irá recorrer da decisão.

Alex Telles também pegou pena de dois jogos. O lateral alvinegro havia participado da briga no túnel de acesso ao gramado do Maracanã. Por sua vez, Gerson, denunciado no artigo 250, por ato desleal ou hostil durante a partida, foi absolvido. Na compreensão do tribunal, o meia tentou somente separar a briga entre Bruno Henrique e Barboza.

Além dos quatro jogadores, o árbitro da partida, Bruno Mota Correia, e o do VAR, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, também foram absolvidos.

Entenda a briga

Após o fim do jogo, vencido pelo Flamengo por 1 a 0, o defensor botafoguense se desentendeu com o atacante Bruno Henrique e o meia Gerson, tentando dar um soco no camisa 27 do Flamengo. Cleiton chegou para defender os companheiros e aplicou um soco certeiro em Barboza.

Do Flamengo, Gerson e Cleiton foram expulsos. No Fogão, Barboza levou o vermelho.

As comissões técnicas e a Polícia Militar entraram em campo para apartar a briga. Neste momento, o jogo já havia terminado. Separaram os jogadores, mas a confusão recomeçou na entrada dos vestiários.