Tiquinho volta ao time titular do Santos contra o Noroeste; veja escalações

O Santos está definido para enfrentar o Noroeste, nesta quarta-feira, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. O Peixe conta com uma novidade no time titular.

Reserva na vitória de 3 a 1 sobre o Água Santa, o atacante Tiquinho Soares retorna aos 11 iniciais. Assim, Thaciano fica como opção no banco. O meia-atacante Neymar será titular mais uma vez. É o quarto jogo seguido que ele começa.

Desta forma, o técnico Pedro Caixinha montou o Santos com: Gabriel Brazão; JP Chermont, Zé Ivaldo, Gil e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Soteldo, Tiquinho e Guilherme.

Entre os reservas, a novidade é o atacante Gabriel Veron, recém-contratado. O zagueiro Luan Peres retorna de suspensão e também fica como opção.

Do outro lado, o técnico Alan Aal montou o Noroeste com: Felipe Alves; Felipe Rodrigues, Maycon, Rodolfo Filemon e Maykon Jesus; Jonatas Paulista, Dudu Miraíma, Denner, Thiago Lopes; Pedro Felipe e Carlão.

A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 19h15 (de Brasília).