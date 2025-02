Sport x Moto Club: veja as prováveis escalações e onde assistir ao duelo da Copa do Nordeste

Nesta quarta-feira, o Sport enfrentará o Moto Club em partida válida pela quarta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. O jogo será na Ilha do Retiro, em Recife, e a bola rola a partir das 19h (de Brasília).

O Sport ocupa a terceira colocação do grupo A, com seis pontos. De outro lado, o Moto Club é o sétimo colocado da mesma chave, com apenas dois somados, e se encontra a apenas uma unidade de distância para o Ferroviário, atual lanterna.

Quarta-feira tem Copa do Nordeste. Às 19h, o Sport enfrenta o Moto Club, pela 4ª rodada da competição, na Ilha do Retiro. #SportNoNordestão pic.twitter.com/d9UWt9Y7EW ? Sport Club do Recife (@sportrecife) February 17, 2025

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo Premiere.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

Sport: duas vitórias e três derrotas



Moto Club: uma vitória, três empates e uma derrota

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Sport: Caíque França; Hereda, Antônio Carlos, Chico e Igor Cariús; Zé Lucas, Fabríco Domínguez e Titi Ortíz; Lenny Lobato, Carlos Alberto e Gonzalo Paciência



Técnico: Pepa



Moto Club: Allan Thiago; Wesley, Yago Ramon, Maurício e Vitor Carvalho; Felipe Dias, Vitinho, Pedro Dias e Danilinho; Luiz Gustavo e Rick Sena



Técnico: Zé Augusto

ARBITRAGEM

Marcio dos Santos Oliveira será o árbitro da partida, com Esdras Mariano de Lima Albuquerque e Fernanda Felix da Silva de assistentes.