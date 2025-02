Sem espaço, Endrick pode deixar o Real Madrid na próxima janela de transferências

Sem espaço no Real Madrid, o atacante Endrick, ex-Palmeiras, estuda uma mudança na próxima janela de transferências. De acordo com o veículo espanhol as, o jovem de 18 anos cogita uma saída por empréstimo do clube merengue.

Ao final da atual temporada, que termina em junho, Endrick e seus representantes realizarão uma avaliação para definir o futuro do atleta. A possibilidade de uma saída por empréstimo surgiu na última janela, mas foi recusada pelo brasileiro, que permaneceu visando ganhar espaço com o técnico Carlo Ancelotti.

Endrick não planeja uma saída em definitivo, e sim uma transferência por empréstimo para outro clube de ponta. A decisão, entretanto, ainda não foi tomada, e a tendência é que o atacante siga em busca de minutos em campo pelo Real Madrid.

O brasileiro defende o Real Madrid desde julho do ano passado, quando completou 18 anos. Ao todo, Endrick soma 22 jogos pelo time espanhol, com cinco gols marcados.

O jogador tem sido relacionado para os jogos da equipe, mas está sendo pouco utilizado por Ancelotti. O atacante não saiu do banco de reservas nas últimas três partidas do Real Madrid.