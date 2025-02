Se arrependeu? Treinador de Strickland volta atrás após disparar duras críticas ao pupilo

Treinador de Sean Strickland, Eric Nicksick parece ter se arrependido das duras críticas que fez à atuação do seu pupilo no duelo pelo título peso-médio (84 kg) contra Dricus du Plessis no UFC 312. Pouco depois da derrota do ex-campeão para o atual detentor do cinturão até 84 kg do Ultimate, no dia 8 de fevereiro, o líder da equipe 'XTreme Couture' - em entrevista ao 'The Ariel Helwani Show' - não escondeu sua insatisfação com a performance do lutador americano no combate e fez um alerta ao mesmo, ameaçando deixar de trabalhar com ele caso não visse uma mudança em sua postura.

Na sequência, Strickland utilizou suas redes sociais para responder seu mentor, indicando que a parceria entre ambos teria chegado ao fim. Agora, com a cabeça mais fria e após receber algumas críticas por ter exposto seu lutador publicamente, o treinador voltou atrás, mas nem tanto. Em participação no podcast 'Verse us', Eric Nicksick reconheceu que se equivocou na forma como criticou seu pupilo, porém, manteve sua posição de que o conteúdo técnico de sua avaliação sobre a performance do atleta no UFC 312 estava correta.

"Eu fiz m***, fiz m***. Cometi um erro de cálculo naquele momento em aceitar ir no programa. Minhas palavras foram péssimas. O que eu disse foi correto, sobre a luta ter sido desmotivadora. Todos nós conhecemos Sean. Não é assim que Sean luta. O que eu disse estava certo. Eu tenho que carregar parte da culpa? 100%. Eu disse isso, como uma equipe, a culpa é nossa. Sempre disse isso. Mas o rendimento dele, sua linguagem corporal, atitude, todas essas coisas, não pareciam com o Sean. E se alguém acha que eu deveria mentir para encobrir isso, eu não seria um bom treinador. (Quem faz isso) É um puxa-saco, e eu não vou ser isso", declarou o treinador.

Fim da parceria?

Agora resta saber se a parceria de longa data entre Eric Nicksick e Sean Strickland realmente chegou ao final, como o lutador do UFC havia antecipado. Juntos, o treinador e o atleta chegaram ao topo da divisão dos médios, com a conquista do cinturão até 84 kg do Ultimate em setembro de 2023, com uma surpreendente vitória do americano sobre o então campeão da categoria Israel Adesanya.