São Paulo retorna ao MorumBis e encara Ponte para voltar a vencer antes de ir ao mata-mata

Sem vencer há quatro jogos, com uma derrota e três empates, o São Paulo volta ao MorumBis nesta quarta-feira para enfrentar a Ponte Preta, a partir das 19h30, em jogo da 11ª e penúltima rodada do Paulistão. Todo o jejum de vitórias foi vivido longe do estádio tricolor, que teve seu calendário de shows em conflito com as datas das partidas do Estadual.

Os são-paulinos empataram por 3 a 3 com o Velo Clube e por 0 a 0 com a Inter de Limeira jogando como mandante no Mané Garrincha, que recebeu pouco mais de 9 mil torcedores em cada uma dessas partidas. A sequência negativa também teve derrota por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino no Nabi Abi Chedid e empate sem gols com o Palmeiras no Allianz Parque.

Apesar da falta de triunfos, o São Paulo já está classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista, fase na qual enfrentará o Novorizontino. O time da capital lidera o Grupo C, com 16 pontos, e pode confirmar a liderança em caso de vitória, já que a equipe de Novo Horizonte tem 15 e apenas mais um jogo para disputar - os tricolores têm dois.

Para enfrentar a Ponte Preta, e também o São Bernardo na última rodada, o técnico Luis Zubeldía não vai contar com o volante Alisson, poupado para não sobrecarregar o tornozelo que operou no ano passado, e o zagueiro Ruan, que se recupera de uma lesão na região posterior da coxa.

Diferentemente do adversário da capital, já classificados, os pontepretanos vão ao MorumBis em busca de dar um passo importante pela vaga nas quartas de final. Eles estão na segunda colocação do Grupo D, com 19 pontos. Se vencerem o São Paulo, podem garantir a classificação caso o Palmeiras - terceiro da chave, com 17 pontos - perca ou empate com o Botafogo na quinta-feira. O líder é o São Bernardo, com 22.

O técnico Alberto Valentim terá de fazer ao menos três alterações na equipe campineira, uma vez que tem três desfalques: o zagueiro Saimon e o volante Dudu, suspensos pelo terceiro amarelo, e o meia Pedro Vilhena, que pertence ao São Paulo e está proibido de atuar por contrato. Emerson Santos e Léo Oliveira, ambos de volta após suspensão, e Serginho, recuperado de lesão, devem ser os substitutos.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X PONTE PRETA

SÃO PAULO - Rafael, Cédric, Arboleda, Sabino (Alan Franco) e Enzo Diaz; Pablo Maia, Marcos Antonio, Oscar e Lucas; Luciano e Calleri. Técnico: Luís Zubeldía.

PONTE PRETA - Diogo Silva, Sérgio Raphael, Emerson Santos e Danilo Barcelos; Maguinho (Pacheco), Léo Oliveira, Lucas Cândido (Rodrigo Souza), Serginho e Artur; Victor Andrade e Jean Dias. Técnico: Alberto Valentim.

ÁRBITRA - Daiane Muniz.

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - MorumBis, em São Paulo (SP).