São Paulo perde da Ponte Preta e complica Palmeiras em briga pela classificação no Paulista

O São Paulo foi derrotado pela Ponte Preta nesta quarta-feira, de virada, por 2 a 1, no Morumbis, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Calleri abriu o placar para o Tricolor. Artur e Éverton Brito marcaram os gols da Macaca. Foi a quinta partida consecutiva sem vitória de Lucas, Oscar e companhia.

Com o resultado, o São Paulo, já classificado, perdeu a chance de confirmar antecipadamente sua ida à próxima fase como líder do Grupo C, ficando a apenas um ponto do Novorizontino, segundo colocado. Já a Ponte Preta se aproximou da tão sonhada classificação para as quartas de final, abrindo cinco pontos do Palmeiras, terceiro colocado do Grupo D e que entra em campo nesta quinta-feira, contra o Botafogo-SP, no Allianz Parque.

O São Paulo encerra sua campanha na primeira fase do Campeonato Paulista no próximo domingo, quando enfrenta o São Bernardo, no estádio Primeiro de Maio, no ABC, às 18h30 (de Brasília). Já a Ponte Preta terá pela frente o Red Bull Bragantino, em Campinas, no mesmo dia e horário.

O jogo

A primeira boa oportunidade de gol aconteceu aos oito minutos, quando Enzo Díaz tocou para Bobadilla na entrada da área, e o paraguaio ajeitou de primeira para Oscar chegar batendo, no cantinho, mandando rente à trave do goleiro adversário.

Mais tarde foi a vez de Enzo Díaz levantar na área em cobrança de falta e Alan Franco aparecer no primeiro pau para desviar de cabeça, exigindo boa defesa do goleiro Diogo Silva.

Mas, foi pouco antes do intervalo que o Tricolor teve sua melhor chance de abrir o placar. Aos44 minutos, Lucas desarmou Sergio Raphael dentro da área e rolou para trás, achando Luciano, que chegou batendo de primeira, mas a bola explodiu na zaga. No rebote, Pablo Maia soltou a bomba, mas a bola também desviou em um dos adversários, saindo rente à trave.

Logo na sequência, porém, o São Paulo foi mais feliz. Após cobrança de escanteio de Oscar, Calleri cabeceou sozinho e estufou as redes, colocando os donos da casa em vantagem antes de as equipes descerem para os vestiários.

Ponte reage no 2ºT

Logo no início do segundo tempo a Ponte Preta tratou de empatar o jogo. Após cruzamento de Jean, Arboleda desviou de cabeça e a bola sobrou no segundo pau para Artur empurrar para o fundo das redes, deixando tudo igual no Morumbis.

Pouco depois, aos 15 minutos, foi a vez de a Ponte Preta virar o jogo. Léo Oliveira recebeu passe por elevação e tocou para trás, encontrando Artur, que chegou batendo de primeira, mas não pegou em cheio, vendo a bola sobrar nos pés de Éverton Brito, que só completou para o fundo das redes, no contrapé do goleiro Rafael.

Atrás no placar, o São Paulo teve de mexer. Nomes como Erick, Wendell, André Silva e Sabino entraram ao longo do segundo tempo. Mas, foi através da bola parada que o Tricolor quase empatou. Aos 34 minutos, Oscar cobrou escanteio no primeiro pau e Alan Franco desviou de cabeça, mandando para fora. Assim, coube aos donos da casa se conformarem com mais um tropeço, amargando o quinto jogo sem vitória na temporada.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO 1 X 2 PONTE PRETA

Local: Morumbis, em São Paulo



Data: 19 de fevereiro de 2025, quarta-feira



Horário: 19h30 (de Brasília)



Árbitro: Daiane Muniz



Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Leandro Matos Feitosa



VAR: Adriano de Assis Miranda

Público: 22.138 torcedores.



Renda: R$ 853.044,00

Gols: Calleri, aos 45 do 1ºT (São Paulo); Artur, aos 3 do 2ºT, Éverton Brito, aos 15 do 2ºT (Ponte Preta)



Cartões amarelos: Danilo Barcelos, Jean Dias, Emerson, Gustavo Telles (Ponte Preta); Cédric Soares (São Paulo)

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinícius (Erick), Arbleda, Alan Franco (Cédric Soares) e Enzo Díaz (Wendell); Pablo Maia, Bobadilla (Sabino), Lucas e Oscar; Luciano (André Silva) e Calleri.



Técnico: Maxi Cuberas.

PONTE PRETA: Diogo Silva, Sérgio Raphael (Gustavo Telles), Emerson Santos e Danilo Barcelos; Maguinho (Pacheco), Léo Oliveira (Vicente Concha), Lucas Cândido, Serginho (Luiz Felipe) e Artur; Éverton Brito (Bruno Lopes) e Jean Dias.



Técnico: Alberto Valentim.