Santos terá Neymar e trio ofensivo contra Noroeste; veja escalações

Do UOL, em São Paulo

Santos e Noroeste estão escalados para o jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Paulista, que ocorre a partir das 19h15 (de Brasília) na Vila Belmiro. O jogo terá transmissão do UOL Play.

O time comandado por Pedro Caixinha vem ao gramado com: Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Bontempo e Neymar; Soteldo, Guilherme e Tiquinho Soares

Neymar está mantido entre os 11 iniciais. O meia-atacante fará seu 5° jogo na volta ao Peixe — o 4° como titular. Soteldo, Guilherme e Tiquinho formarão o ataque ao lado do astro.

Já o Noroeste, de Allan Aal, está escalado com: Felipe Alves; Felipe Rodrigues, Maycon, Filemon e Maykon Jesus; Jonas Paulista, Dudu Miraíma, Denner e Thiago Lopes; Pedro Felipe e Carlão

Os clubes se despedem da fase de grupos do Paulistão no domingo. O Santos encara a Inter de Limeira no interior, enquanto o Noroeste recebe a Portuguesa em Bauru.