Santos atropela Noroeste mesmo sem gol de Neymar e encaminha ida às quartas

O Santos fez a lição de casa, venceu o Noroeste na Vila Belmiro por 3 a 0 e colocou um pé nas quartas de final do Campeonato Paulista ao se manter na liderança de um embolado Grupo B. Guilherme, Tiquinho Soares e Thaciano balançaram as redes do confronto, dominado pelos donos da casa.

Neymar deu um chapéu mágico, mas não marcou. O astro ensaiou bons lances no início da partida, mas acabou cercado por pela implacável marcação dos volantes adversários e foi substituído no 2° tempo.

Com o resultado, o time de Pedro Caixinha chegou aos 15 pontos e se distanciou no topo da chave. O Guarani, por sua vez, empatou na noite desta quarta (19) e chegou aos 12, enquanto Bragantino e Portuguesa ainda jogam nesta quinta (20) e podem encostar na equipe de Campinas.

O Noroeste, por outro lado, estacionou nos 7 pontos e vai para a rodada final fora do Z2 apenas pelo saldo de gols. O time de Bauru está à frente dos afundados Água Santa e Inter de Limeira.

Os clubes se despedem da fase de grupos do Paulistão no domingo. O Santos encara a desesperada Inter de Limeira no interior, enquanto o time de Bauru recebe a Portuguesa pela sobrevivência na elite do Paulistão.

Como ficou o Grupo B

1 - Santos: 15 pontos (11 jogos)

2 - Guarani: 12 pontos (11 jogos)

3 - Bragantino: 11 pontos (10 jogos)

4 - Portuguesa: 11 pontos (10 jogos)

Como foi o jogo

O 1° tempo começou quente, ficou frio e terminou com gol no último lance. Os donos da casa até apertaram nos minutos iniciais, mas se irritaram com a marcação rival e perderam o ímpeto ao longo dos 45 minutos. Quem resolveu foi o artilheiro do Paulistão, Guilherme, que chegou ao seu 10° gol no torneio já nos acréscimos ao aproveitar assistência de JP Chermont. O Noroeste, por outro lado, sequer finalizou à meta de Brazão.

Na etapa final, o Santos seguiu sem qualquer dificuldade, ampliou com Tiquinho Soares e fechou a conta com Thaciano, que substituiu Neymar pouco antes de marcar. Os visitantes não conseguiram reagir e pouco agrediram a defesa do Peixe.

Gols e destaques

Guilherme chuta, e Neymar chapela. O jogo começou com os atacantes do Santos infernizando a vida dos visitantes. Guilherme finalizou duas vezes antes dos dez minutos, mas errou o alvo na primeira e parou no goleiro Felipe Antes minutos depois. Já Neymar, que fez as vezes de garçom, deu um lindo chapéu sobre Denner e levantou os torcedores na Vila.

Clima esquenta. O árbitro Matheus Candançan aplicou cartão amarelo para três jogadores em um mesmo lance. Tudo começou quando Jonatas Paulista acertou Tiquinho, foi punido e gerou revolta por parte dos santistas, que foram tirar satisfação com o meio-campista do Noroeste diante das entradas mais duras. Em meio à confusão, Neymar e Filemon também acabaram advertidos pelo juiz.

Jogo perde emoção. Aos poucos, o embate começou a apresentar mais faltas e menos jogadas perigosas. Reativo, o time de Bauru fechou as linhas e conseguiu incomodar o Peixe apostando na velocidade — foi desta forma que a equipe de Allan Aal obrigou o adversário a abusar das infrações. Diante do marasmo, Denner se machucou e acabou substituído por Blade.

Guilherme desafoga. Sem tomar um chute sequer, o Santos voltou a martelar e abriu o placar no último lance do 1° tempo com o artilheiro Guilherme. Ele começou a jogada do gol, que teve João Schmidt cruzando e JP Chermont batendo cruzado. A bola parou caprichosamente nos pés do camisa 11, que dominou e, com espaço, estufou as redes de Felipe Alves: 1 a 0.

Guilherme comemora seu 10° gol marcado no Paulistão durante Santos x Noroeste Imagem: Leo Sguacabia/Ag Paulistão

Tiquinho insiste e é premiado. O segundo gol dos donos da casa saiu aos 11 minutos do 2° tempo, quando Soteldo cruzou para a área e Tiquinho Soares, cumprindo o ofício de um centroavante, se antecipou a Maycon e cabeceou para o gol. A bola bateu nos braços do zagueiro e voltou para o próprio santista, que fuzilou e ampliou o placar: 2 a 0.

Neymar foi bastante caçado durante Santos x Noroeste; camisa 10 saiu no 2° tempo Imagem: MAURÍCIO DE SOUZA/DIÁRIO DO LITORAL/ESTADÃO CONTEÚDO

Neymar, discreto, deixa partida. Com o resultado encaminhado, Pedro Caixinha optou pela precaução e tirou Neymar de campo. O camisa 10, que continuou sendo caçado pelos marcadores do Noroeste, deu lugar a Thaciano e deixou o gramado da Vila Belmiro bastante aplaudido — Bontempo também saiu, e Pituca foi acionado.

Tiquinho ajeita de cara, e Thaciano decreta vitória. O Santos voltou a marcar aos 32 minutos com o substituto de Neymar: Thaciano. O meia-atacante aproveitou um domínio "de cara" de Tiquinho e, de perna esquerda, deslocou Felipe Alves com muita categoria: 3 a 0.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 3x0 NOROESTE

Data e horário: 19 de fevereiro, às 19h15 (de Brasília)

Competição: 10ª rodada do Campeonato Paulista

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Denis Matheus Afonso Ferreira e Enderson Emanoel Turbiani da Silva

VAR: Márcio Henrique de Gois

Cartões amarelos: Neymar, JP Chermont (SAN); Jonatas Paulista, Filemon, Maycon, Pedro Felipe, Blade (NOR)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Guilherme (SAN), aos 48 min do 1° tempo; Tiquinho Soares (SAN), aos 11 min do 2° tempo; Thaciano (SAN), aos 32 min do 2° tempo

SANTOS: Brazão; JP Chermont, Gil (Luan Peres), Zé Ivaldo e Escobar (Kevyson); João Schmidt (Rincón), Bontempo (Pituca) e Neymar (Thaciano); Soteldo, Guilherme e Tiquinho Soares. Técnico: Pedro Caixinha

NOROESTE: Felipe Alves; Felipe Rodrigues (Cicinho), Maycon, Filemon e Maykon Jesus; Jonatas Paulista (Adriano), Dudu Miraíma, Denner (Blade) e Thiago Lopes; Pedro Felipe (Jenison) e Carlão. Técnico: Allan Aal

