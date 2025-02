Filho de Robinho é relacionado pela 1ª vez e pode estrear no Santos

O Santos inscreveu o atacante Robinho Jr, filho do ex-jogador Robinho, na disputa do Campeonato Paulista. O jovem de 17 anos foi relacionado pelo técnico Pedro Caixinha para a partida contra o Noroeste.

O Santos inscreveu o atacante Robinho Jr, filho do ex-jogador Robinho, na lista B clube para o Campeonato Paulista. O Menino da Vila foi relacionado, inclusive, pela primeira vez, para o jogo contra o Noroeste nesta quarta-feira (19), às 19h15min, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Paulistão.



Robinho Jr, que era conhecido como Juninho, agora no profissional quer ser tratado com o apelido do pai. Ele, assim como outros Meninos da Vila, já vinha treinando com o elenco profissional para completar as atividades, mas foi inscrito na lista destinada aos jogadores de base.

O jovem se aproximou bastante de Neymar, que "apadrinhou" o garoto. Nas redes sociais, o craque escreveu para Júnior que ele havia sido cuidado pelo pai do jovem e, agora, era a vez de Neymar cuidar dele.

No ano passado, Juninho teve um bom desempenho na categoria sub-17, onde foi campeão paulista. Ele foi o artilheiro do time na disputa do estadual, ao lado de Luca Meirelles, com nove gols. No Brasileirão, foi reserva durante maior parte da campanha que culminou no 3º lugar dos Meninos da Vila na competição.

Entenda o caso

Robinho e o amigo Ricardo Falco foram condenados a nove anos de prisão pelo estupro de uma mulher albanesa em Milão em 2013. A sentença é definitiva, sem possibilidade de recurso. Mas como eles já estavam no Brasil na confirmação da condenação e como o Brasil não extradita brasileiros natos, a Itália então pediu para que a pena seja cumprida aqui. O jogador está preso desde março de 2024.