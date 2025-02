Santos entra em acordo com Inter e Flamengo e fica perto de oficializar Thiago Maia

O Santos está perto de anunciar a contratação de Thiago Maia. O volante está de saída do Internacional e é aguardado no CT Rei Pelé até o final desta semana para assinar com o Peixe.

A negociação se arrastou por um bom tempo, mas chegou ao fim nas últimas horas. A diretoria do Alvinegro Praiano precisou se acertar com o Colorado e com o Flamengo, que ainda tem valores a receber pelo atleta.

O Santos assumiu a dívida do Inter com o Rubro-Negro e pagará esse valor de forma parcelada.

"O Inter compreendeu. O atleta foi fundamental para essa negociação. Assumimos o compromisso que o Inter tinha com o Flamengo, que fez um parcelamento. Finalmente conseguimos concluir bem essa negociação", disse o presidente Marcelo Teixeira nesta quarta-feira, após a vitória de 3 a 0 sobre o Noroeste, pelo Campeonato Paulista.

O Peixe também tinha uma dívida trabalhista com Thiago Maia. O meio-campista, porém, fez um acordo com o clube para resolver essa questão da forma mais amigável possível.

"O Santos tinha uma dívida alta, era um valor alto, de direito do atleta. Pela vontade de voltar ao Santos, ele abriu mão dos juros e das correções. O valor de salário dele está somado essa dívida, diluído em 48 meses. Isso foi fundamental para finalizar a negociação", finalizou Teixeira.

Thiago Maia foi revelado nas categorias de base do Alvinegro Praiano e recebeu a sua primeira chance no profissional em 2014. Foram 122 partidas pela equipe paulista, além de quatro gols e quatro assistências.

Em 2017, então, o volante partiu para a França para jogar no Lille. Três anos depois, voltou ao Brasil para vestir as cores do Flamengo. Já em março de 2024, foi negociado com o Inter.

O jogador tinha contrato com o Colorado até o final de 2026. Ao todo, foram 39 aparições, sendo 36 como titular, duas bolas na rede e quatro passes para tentos.