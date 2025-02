Santos e Internacional se acertam, e Thiago Maia deve assinar nesta semana

Depois de muitas reviravoltas e negociações, o Santos se acertou com o Internacional e está por detalhes de fechar a contratação do volante Thiago Maia.

O que aconteceu

A gestão do Peixe já havia chegado a um acordo com o jogador e o Flamengo, mas faltavam ainda alguns detalhes para acertar com o Internacional, clube atual do volante, que foram resolvidos em reunião nesta terça-feira (18). Agora, "só" resta a troca de minutas para assinatura do contrato.

Thiago vai assinar contrato com o Santos até o final de 2028, e segundo apurou o UOL, vai custar 5,5 milhões de euros (R$ 32,6 milhões) por 50% de seus direitos econômicos.

Destes, 2 milhões de euros (R$ 11,8 milhões) são para o Internacional (parcelados em duas vezes) e o restante, 3,5 milhões de euros (R$ 20,8 milhões) para o Flamengo, referentes a dívida do Colorado ainda pela compra do atleta em 2024, a qual o Peixe ainda conseguiu diminuir.

O atleta foi adquirido pelo Inter por 4 milhões de euros na época, junto ao clube carioca. Porém, a compra não foi quitada pelo time gaúcho ao Flamengo. Por isso, a negociação envolvia garantias de pagamento ao Rubro-Negro.

Criado no próprio Peixe, o Menino da Vila, que estreou no profissional do clube em 2015, teve grande peso na decisão. O desejo de voltar a Vila Belmiro neste momento para atuar ao lado de Neymar foi importante para o acerto.

Thiago Maia ainda abriu mão de parte de um dinheiro que tinha a receber do clube. Em 2018, o volante venceu uma ação trabalhista contra o Santos no valor de R$ 26 milhões, mas, aceitou parcelar e receber em 48 vezes o valor, sem correção e sem juros, para voltar a vestir a camisa alvinegra o quanto antes.

Assim como o Neymar, existem outros jogadores que demonstram carinho, foram revelados pelo Santos, mas que em momentos cruciais não fazem essa demonstração, não concretizam o amor que dizem, a gratidão que têm. O Thiago Maia tem uma ação trabalhista que está em torno de R$ 26 milhões oriundos de uma gestão anterior, que não pagou a rescisão contratual, não pagou os direitos correspondentes à transação do jogador. Isso está em Brasília, já fizemos as consultas, é irreversível. Ele está abrindo mão de um valor muito considerável para jogar no Santos. Para vocês terem uma ideia, ele está abrindo mão dos valores de correção e multas e indo ao valor original do processo do ano correspondente para que ele possa parcelar em 48 meses, que é o prazo de contrato do jogador, para que ele possa acertar com o Santos.

Marcelo Teixeira, na reunião do conselho da última segunda-feira (17).

Thiago Maia foi vendido ao Lille, da França, em 2017, na gestão do então presidente Modesto Roma Júnior, por 14 milhões de euros (R$ 51 milhões na cotação da época). Ele entrou na Justiça em 2018 alegando que o clube não repassou os 30% do valor da negociação a que tinha direito, algo em torno de mais de R$ 15 milhões, nos valores da época.

Com a contratação de Thiago Maia, o Santos chega ao seu 12º reforço para a temporada de 2025. Chegaram ao clube os zagueiros Luisão e Zé Ivaldo, o lateral Léo Godoy, os meio campistas Zé Rafael, Thaciano e Neymar, além dos atacantes Álvaro Barreal, Tiquinho Soares, Deivid Washington, Benjamín Rollheiser e Gabriel Veron.