Santos acerta contrato de patrocínio com instituição de ensino superior

O Santos acertou uma parceria com a UNIASSELVI, uma instituição de ensino superior com sede em Indaial, no norte do estado de Santa Catarina. A marca ficará estampada no calção posterior traseiro e a estreia já será na partida desta quarta-feira, contra o Noroeste, pelo Campeonato Paulista.

Além da equipe profissional masculina, o patrocínio também estará nos uniformes da equipe profissional feminina e das categorias de base. A parceria da empresa é inédita com times de futebol.

O acordo, além de contar com a exposição em diversos ativos de marketing e no digital, também contempla a concessão de bolsas de estudo para o clube.

"É um novo reforço, que contribuirá muito para o fortalecimento do clube e de sua marca, que é mundial. Importante ressaltar ainda a integração do esporte com a educação. Com certeza será um sucesso mutuo", disse o presidente Marcelo Teixeira.

"Sempre buscamos estar próximos das pessoas e dos seus sonhos, e o futebol tem essa força de inspirar e conectar. Escolhemos o Santos para essa parceria porque acreditamos na grandeza do clube, na sua história e no seu impacto na vida de milhões de brasileiros. Essa será uma jornada de muito orgulho para nós", comentou Leandro Claro, vice-presidente de mercado e comunicação da Vitru, holding da UNIASSELVI

"Acreditamos que tanto a educação quanto o esporte são pilares fundamentais para a transformação de vidas, ambos exigem foco, disciplina e determinação para o engrandecimento pessoal. O Santos é um exemplo disso na formação de talentos dentro e fora de campo, essa parceria reforça o nosso propósito de levar educação de qualidade oportunidades para ainda mais pessoas. E, para mim, tem um significado especial: nasci e cresci na Baixada Santista e sou torcedor do Peixe", finalizou Ricardo Grima, vice-presidente de Graduação EAD da UNIASSELVI.