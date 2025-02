Sabalenka é surpreendida pela 38ª do mundo e cai nas oitavas do WTA de Dubai; Swiatek vence

Tenista número 1 do mundo, a belarussa Aryna Sabalenka sofreu uma amarga derrota para a dinamarquesa Clara Tauson, 38ª do ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em 1h25, nesta quarta-feira, resultado que eliminou a favorita ao título ainda nas oitavas de final da chave de simples do WTA 1000 de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Sabalenka se mostrou indisposta desde o início da partida e não conseguiu acompanhar o ritmo da jovem de 22 anos, dando sequência à má fase que a acompanha desde o vice-campeonato do Aberto da Austrália - só venceu uma partida desde então, tendo sido eliminada também na estreia em Doha, no Catar.

A belarussa até conseguiu salvar seis break points no segundo set, mas Tauson continuou agressiva e venceu os dois últimos games para conquistar o triunfo. "Ela estava jogando bem nos momentos importantes, mas eu também", disse a dinamarquesa. "Sinto que meu ritmo pode ser ainda maior que o dela, embora ela seja obviamente mais consistente do que eu. Senti que tive uma boa leitura, especialmente no segundo saque."

Outras duas concorrentes ao título, Jasmine Paolini e Jessica Pegula, também foram eliminadas. A italiana sofreu uma lesão no tornozelo direito no segundo set das oitavas de final e, com movimentos limitados em quadra, perdeu para Sofia Kenin por 6/4 e 6/0. Já Pegula, cabeça de chave número 5, caiu diante da checa Linda Noskova por 6/3 e 7/6(8).

A polonesa Iga Swiatek, por sua vez, superou uma sequência de golpes poderosos da ucraniana Dayana Yastremska para avançar às quartas de final com uma vitória por 2 a 0, parciais de 7/5 e 6/0 em 1h32. De quebra, a número 2 do mundo devolveu a derrota que havia sofrido diante da adversária no único encontro anterior, pela Billie Jean King Cup de 2019.

Swiatek havia perdido seu único encontro anterior com Yastremska por 7-6(2), 6-4 na ação da , e sofreu uma pesada derrota por 6-3, 6-1 nas semifinais de Doha da semana passada para Jelena Ostapenko. A ucraniana, que tem um comprometimento total semelhante à agressão do primeiro golpe como Ostapenko, não se conteve no primeiro set. Swiatek teve que lutar para fechar o jogo enquanto Yastremska lutava para se recuperar de 5-3, salvando os dois primeiros set points contra ela.

No primeiro set, Swiatek se viu na rara posição de ficar em desvantagem na maioria dos ralis, levando a melhor em apenas dois, contra 16 de Yastremska. A ucraniana, porém, abusou dos erros não forçados, que resultaram em 47 dos 67 pontos conquistados por Swiatek no confronto. No segundo set, a polonesa deslanchou e viu o gás da ucraniana se esgotar, dominando amplamente o set.

"Eu sabia que tinha muitas oportunidades de quebrar o saque da Dayana, então eu só queria ser consistente com meus jogos de saque e sabia que as chances viriam", disse Swiatek após a vitória. "Temos muitas garotas agora que são rebatedoras pesadas e elas arriscam. Se está dentro, é impossível conseguir. Se está fora, você pega esses pontos e é grata por eles. Não é fácil, precisa ter muita paciência."

Nas quartas de final, Swiatek vai enfrentar a russa Mirra Andreeva, que passou pela norte-americana Peyton Stearns por duplo 6/1, em 1h13 de partida.