Rogério Ceni valoriza empate do Bahia na Bolívia, mas admite: "poderíamos ter vencido"

O Bahia ficou no empate com o The Strongest, da Bolívia, nesta terça-feira, em 1 a 1, pela partida de ida da segunda rodada da pré-Libertadores, no Estádio Hernando Siles. Depois do jogo, o treinador Rogério Ceni valorizou o resultado, mas admitiu que o Tricolor poderia ter saído com a vitória.

"Se analisarmos pela expulsão, poderíamos ter vencido. Se analisar antes, de Salvador para vir para cá, e conseguir um resultado como esse, diante do que a maioria dos clubes apresenta, acho que foi um bom resultado", disse Rogério Ceni.

?? Agora é na Fonte! No retorno à CONMEBOL Libertadores, Esquadrão busca o empate com gol de Willian José: 1 a 1. Terça que vem tem a volta em Salvador e os ingressos já foram esgotados pela Nação Tricolor. #oPioneiroVoltou #BBMP pic.twitter.com/5UVWYbyAg5 ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) February 19, 2025

Apesar de ficar com um jogador a mais logo aos seis minutos de jogo, o Bahia saiu perdendo e conseguiu o gol de empate apenas na segunda etapa. Após jogada de Lucho Rodríguez, Cauly finalizou e a bola foi rolando em direção ao gol, até que Willian José balançou as redes, aos 25 minutos.

"Louvável o comprometimento dos jogadores em aguentar firme. Já vimos tanta gente vir aqui e sucumbir. Claro que o dez contra 11 influenciou bastante no controle do nosso jogo. Demoramos para sair de trás e podíamos ter encaixado melhor, mas não é fácil aqui", acrescentou o treinador.

A partida de volta acontece na próxima terça-feira (25/02), às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Antes disso, o Bahia volta a campo neste sábado, às 18h30, quando recebe a Juazeirense, pela nona rodada do Campeonato Baiano, também na Fonte Nova. A equipe do técnico Rogério Ceni ocupa a vice-liderança da competição, com 15 pontos.

"O confronto segue vivo e nós temos oportunidade de levar o jogo para Salvador, com apoio do nosso torcedor. Vamos nos dedicar ao máximo, porque é um bom time. É um jogo difícil de volta, mas vamos estar firmes e batalhando pela nossa classificação", projetou Ceni.