Prefeito de SP quer 'casamento' com NFL e brinca com jogo em outras cidades

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), brincou que quer um "casamento" fechado e duradouro com a NFL após o anúncio do segundo jogo no Brasil da maior liga de futebol americano do mundo.

O que aconteceu

Nunes declamou uma música para destacar que São Paulo é a "primeira namorada" da NFL no Brasil. No ano passado, a liga promoveu o São Paulo Game na Neo Química Arena durante a primeira gestão do prefeito. São Paulo recebeu não só a primeira partida da NFL na América Latina como em todo o hemisfério sul do planeta.

O prefeito disse que quer fechar uma parceria longa e acrescentou: "Agora temos que casar". Sua expectativa é firmar contrato com a liga para a capital paulista sediar jogos em 2026, 2027 e 2028 —até o final de seu segundo mandato. O primeiro passo foi o jogo de estreia e depois a manutenção para 2025; daqui para a frente, será

Somos [São Paulo] a primeira namorada da [NFL no Brasil], agora temos que casar. Nossa grande expectativa é firmar [contrato para] 2026, 2027, 2028. Agente espera o reconhecimento da NFL por todo o esforço de São Paulo. É um esforço da Prefeitura e do Governo estadual para dar certo um evento dessa magnitude. Só não teremos mais pessoas assistindo porque tem uma limitação de ingresso... Não deixe outras cidades namorarem vocês, não.

Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo

Neo Química Arena recebeu o primeiro jogo da NFL no Brasil Imagem: Karen Fontes/Ag. Estado

A declaração em tom de brincadeira ocorre em meio a aproximações de outras cidades brasileiras com a NFL, como o Rio de Janeiro. A prefeitura carioca enviou uma comitiva aos EUA para negociar com a liga durante o Super Bowl, no final de semana retrasado. O vice-prefeito e o secretario de esportes do Rio posaram para foto com Roger Goodell, comissário da NFL.

O diretor-geral da NFL no Brasil reafirmou o compromisso da liga com São Paulo e Brasil. A organização vem estreitando laços com a cidade, seguindo o movimento de priorizar relações com os países dos jogos internacionais. "É muito importante o compromisso da liga com o Brasil e São Paulo, com novo escritório, estrutura, apoio e ações. Vocês verão muito mais NFL em São Paulo", afirmou Luis Martínez.

O diretor-presidente da SPTuris, por sua vez, disse que torce para outras cidades da América Latina receberem jogos da NFL, enquanto São Paulo desponta como referência. Gustavo Pires destacou que a cidade recebeu o título simbólico de capital da liga norte-americana na América Latina.

A gente virou a capital da NFL na América Latina. Além de termos a segunda maior base de fãs fora dos EUA, o jogo na América Latina é em São Paulo. Temos a sede da NFL no Brasil e é onde a liga está fazendo mais um trabalho conjunto. A gente quer que várias outras cidades da América Latina também tenham e que a gente seja referência.

Gustavo Pires, diretor-presidente da SPTuris

NFL em São Paulo de novo

A NFL anunciou que organizará mais uma edição do São Paulo Game. A decisão da principal liga de futebol americano do mundo foi divulgada em evento realizado na Prefeitura da capital paulista na manhã desta quarta-feira (19).

O jogo será disputado novamente na Neo Química Arena, estádio do Corinthians. O local foi o palco no ano passado do primeiro confronto da NFL em todo o hemisfério sul do planeta, com a vitória do Philadelphia Eagles sobre o Green Bay Packers por 34 a 29, na abertura da temporada.

A partida está marcada para o dia 5 de setembro, uma sexta-feira, mas o time visitante ainda não foi revelado. O adversário dos Chargers e informações sobre ingressos serão divulgados nos próximos meses, quando o calendário da temporada de 2025 for fechado. O jogo no Brasil dará a largada para os duelos internacionais.

O Los Angeles Chargers será o mandante no duelo, mas o adversário ainda não foi definido. Desta vez, não será um time verde a jogar com o mando de campo na casa corintiana, já que as cores predominantes dos Chargers são azul e amarelo.