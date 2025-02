Reforços do Sport sofrem acidente de carro; veja detalhes

Nesta quarta-feira, o Sport anunciou a contratação de dois reforços para a continuidade da temporada. O volante colombiano Christian Rivera, de 29 anos, e o zagueiro brasileiro Lucas Cunha, de 28 anos. Após o anúncio de ambos, a equipe levava os atletas ao centro de treinamento, porém, no meio do caminho, os jogadores se envolveram em um acidente automobilístico. Em nota, o Leão afirmou que todos os envolvidos estão bem.

Christian Rivera

¡Bienvenido, Christian Rivera! ??? O colombiano chega para reforçar o Leão com vínculo no Clube até 2028. Que seja uma grande caminhada pela frente: https://t.co/0KKAecaYHJ pic.twitter.com/q3jx8TYEkg ? Sport Club do Recife (@sportrecife) February 19, 2025

Revelado pelo Deportivo Cali-COL em 2016, Rivera fez sua carreira no futebol mexicano, com passagens no Tijuana e no Querétaro. O jogador nunca conquistou um título.

O atleta chega ao Sport para disputar posição com o português Sérgio Oliveira e com o argentino Fabrício Domínguez, ambos reforços dessa janela de transferências.

Lucas Cunha

O zagueiro Lucas Cunha é oficialmente do Leão! Ele tem vínculo até o final da temporada e já está integrado ao time rubro-negro. Seja bem-vindo e muito sucesso: https://t.co/X0kwNUNtDj pic.twitter.com/0S4YQWvrkk ? Sport Club do Recife (@sportrecife) February 19, 2025

Já Lucas Cunha, revelado pelo Mirassol em 2014, tem bagagem europeia. Após começar a jogar profissionalmente, o zagueiro atuou no futebol português, pelo Braga, Estoril Praia e Gil Vicente. O atleta retornou ao Brasil em 2023, quando foi anunciado pelo RB Bragantino. Em Bragança Paulista, o jogador entrou em campo 45 vezes. Assim como Rivera, o defensor nunca conquistou um título.

Lucas Cunha chega ao time de Pepa com muita concorrência no setor defensivo. Além do capitão Rafael Thyere e de Antônio Carlos, titulares na posição, o zagueiro disputará tempo de jogo com João Silva e Chico.

Acidente de carro

O Sport Club do Recife informa que, no início da tarde desta terça-feira (19), os atletas Christian Rivera e Lucas Cunha estiveram envolvidos em um acidente de carro a caminho do Centro de Treinamento. O veículo era conduzido por um funcionário do Clube. Todos os envolvidos... pic.twitter.com/OFPGULo2hb ? Sport Club do Recife (@sportrecife) February 19, 2025

Christian Rivera e Lucas Cunha sofreram um acidente de carro na BR-101 sentido Recife-João Pessoa, segundo o ge. Além dos dois atletas, no veículo estava o empresário de Rivera e o motorista, um funcionário do Sport. Todos os envolvidos no acidente estão bem, afirma o clube.

Contudo, Christian Rivera e Lucas Cunha irão passar por uma bateria de exames para atestar suas condições físicas.