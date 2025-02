Real atropela City com show de Mbappé e vai às oitavas da Champions

Imagem: Anadolu/Anadolu via Getty Images

Do UOL, em São Paulo

O Real Madrid contou com noite magistral e três gols de Mbappé, atropelou o Manchester City por 3 a 1, nesta quarta-feira (19), pelo jogo de volta dos playoffs da Champions, e se garantiu nas oitavas de final.

Mbappé jogou por música no Bernabéu e teve um verdadeiro show. Iluminado no primeiro tempo, o francês abriu o placar em chute de cobertura e fez o segundo após deixar Gvardiol no chão. Na etapa final, fechou a conta em chute colocado. Ele deixou o campo aplaudido de pé.

Nico González descontou para o Manchester City. Ele aproveitou rebote de chute na trave no segundo tempo.

O Real já havia chegado ao jogo em vantagem. A equipe espanhola conseguiu virada heroica no jogo de ida e bateu o Manchester City por 3 a 2. O placar agregado foi fechado em 6 a 3.

Esta é a terceira vez em quatro temporadas que o Real Madrid elimina o City na Champions. Os espanhóis despacharam os ingleses na semifinal em 2021/22 e nas quartas de final da última temporada.

O Real enfrentará Atlético de Madri ou Bayer Leverkusen nas oitavas de final. O adversário será conhecido em sorteio que ocorrerá na sexta-feira (21), às 8h (de Brasília). Os jogos acontecerão entre 4 e 12 de março.

Como foi o jogo

O primeiro tempo teve amplo domínio do Real Madrid — e de Mbappé. A equipe da casa controlou as ações desde os minutos iniciais e teve em Mbappé a sua principal arma. A velocidade do francês foi letal para o primeiro gol, e a habilidade para o segundo. Sem Haaland, o City não conseguiu segurar a bola no campo de ataque e acabou encurralado.

Mbappé comemora gol marcado pelo Real Madrid contra o Manchester City na Champions Imagem: James Gill - Danehouse/Getty Images

O segundo tempo teve o encerramento do show de Mbappé e "olé". O Real voltou administrando a partida diante de um abatido e inofensivo Manchester City. Quando apertou, o time da casa chegou ao terceiro gol e completou a festa da Mbappé. Com o rival entregue, a torcida foi à loucura e soltou o grito de olé durante trocas de passes dos espanhóis. Em rara chance, o City descontou já nos acréscimos.

Lances importantes e gols

Mbappé abre o placar com golaço: 1 a 0. A bola mal tinha começado a rolar no Bernabéu, e Mbappé recebeu lançamento vindo do campo de defesa. Ele ganhou de Rúben Dias na corrida e tocou por cobertura para vencer Ederson.

Ederson salva dessa vez. Assim como no lance do primeiro gol, Mbappé foi lançado nas costas da defesa, invadiu a área e, dessa vez, soltou o pé. Ederson salvou com o peito.

Mbappé faz outro golaço: 2 a 0. Bellingham acionou Vini Jr. pela direita. O brasileiro serviu Rodrygo no meio. O camisa 11 deu leve toque e deixou Mbappé em condições de finalizar na área. O francês preferiu dar um corte, deixou Gvardiol no chão e finalizou firme para vencer Ederson.

Mbappé comemora gol marcado pelo Real Madrid contra o Manchester City na Champions Imagem: Quality Sport Images/Getty Images

Virou vôlei? Após escanteio curto no começo do segundo tempo, Rodrygo recebeu na entrada da área, puxou para a perna esquerda e bateu firme. Ederson se posicionou bem e rebateu de manchete.

Ederson de novo. Valverde recebeu com espaço pela direita e chutou cruzado. Mbappé se jogou na bola na pequena área e desviou para o gol. Ederson se esticou todo e conseguiu mandar para fora.

Mbappé consegue o hat-trick: 3 a 0. A estrela francesa dominou com espaço pela direita, encarou a marcação de Gvardiol, deu uma pedalada e puxou para esquerda. O chute colocado morreu no canto direito de Ederson.

Vini quase deixa o dele. Bellingham aproveitou erro de Rúben Dias e deixou para Vini Jr. O brasileiro finalizou da entrada da área, mas parou em defesa de Ederson.

City faz o gol de honra: 3 a 1. Nos acréscimos, Marmoush cobrou falta, e a bola explodiu no travessão. No rebote, Nico, sem goleiro, completou para as redes.

FICHA TÉCNICA

REAL MADRID 3 x 1 MANCHESTER CITY

Data e horário: 19 de fevereiro de 2025, às 17h (de Brasília)

Competição: Jogo de volta dos playoffs da Champions League

Local: Santiago Bernabeu, em Madri (ESP)

Árbitro: István Kovács (ROM)

Assistentes: Vasile Marinescu (ROM) e Ovidiu Artene (ROM)

VAR: Dennis Higler (HOL)

Gols: Mbappé (3'/1°T), Mbappé (32'/1°T), Mbappé (15'/2°T), Nico (46'/2°T)

Cartões amarelos: Gündogan, Nico (MCI), Bellingham (REA)

Real Madrid: Courtois; Valverde (Alaba), Asencio, Rüdiger e Mendy; Tchouaméni (Modric), Ceballos (Camavinga) e Bellingham; Rodrygo, Vini Jr. (Endrick) e Mbappé (Brahim Díaz). Técnico: Carlo Ancelotti

Manchester City: Ederson; Khusanov, Rúben Dias, Stones (Aké) e Gvardiol; Gündogan (Kovacic), Nico e Bernardo Silva; Foden (McAtee), Savinho e Marmoush. Técnico: Pep Guardiola