Racing x Botafogo: veja informações e prováveis escalações do jogo pela Recopa Sul-Americana

Um encontro entre dois gigantes do futebol continental e que ressurgiram em 2025. Assim pode ser definido o duelo entre Racing e Botafogo, que se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na partida de ida da decisão da Recopa Sul-Americana. O título é disputado todo ano entre o campeão da Libertadores, que neste caso é o Glorioso, e o vencedor da Copa Sul-Americana, que é o time argentino.

Onde assistir: O duelo entre Racing e Botafogo pode ser acompanhado na ESPN (TV por assinatura) e Disney +. Você também pode acompanhar todos os lances em tempo real no site da Gazeta Esportiva.

A PRIMEIRA BATALHA EM BUSCA DE MAIS UMA CONQUISTA! VAMOS, GLORIOSO! ??? #VamosBOTAFOGO ? Vítor Silva/BFR pic.twitter.com/7LMhuNUPes ? Botafogo F.R. (@Botafogo) February 19, 2025

A última vez que o Botafogo ganhou um título continental antes da Libertadores passada foi a Copa Conmebol de 1993. Em 2024, a equipe bateu o Atlético-MG em um jogo épico por 3 a 1, quando teve o volante Gregore expulso com segundos de jogo. Pelo mesmo placar o Racing venceu o Cruzeiro na final da Copa Sul-Americana, revivendo o ano de 1967, quando se sagrou campeão da Libertadores e da Copa Intercontinental.

As duas equipes chegam vivendo um 2025 de irregularidade. O Racing vem de uma derrota de 3 a 2 para o Argentinos Juniors pelo Campeonato Argentino. O Botafogo, que empatou por 1 a 1 com o Boavista no fim de semana, está com poucas chances de disputar as semifinais do Campeonato Carioca.

Cláudio Caçapa, técnico interino do Botafogo, aposta no jogo de memória do time, que brilhou em 2024.

"É repetir o que foi feito em 2024, tentando melhorar. Os jogadores foram muito bem na temporada passada e podem começar este ano já com um título. Ser campeão é sempre muito bom. Mas sabendo que o jogo com o Racing será complicado", disse Caçapa.

Caçapa tem problemas a resolver para este duelo. O zagueiro Bastos, com um trauma no joelho direito, e o volante Gregore, que cumpre suspensão pela expulsão na final da Copa Libertadores, ficam de fora. Assim, o volante Danilo Barbosa deve ser improvisado na zaga e Allan deve ganhar uma oportunidade no meio.

A boa notícia fica por conta do atacante Artur, recuperado de lesão muscular na coxa direita e que viajou com a delegação. Mas não é certo que ele comece entre os titulares. Caso o jogador não seja titular, é possível que Savarino seja adiantado e Patrick de Paula ou Rafael Lobato entrem no time.

Pelo lado do Racing, o técnico Gustavo Costas sabe a estratégia para vencer.

"Não podemos dar a bola para o Botafogo, pois quando o Racing não tem a bola, perde a intensidade e acaba se complicando. Temos que respeitar sempre as equipes brasileiras. Serão dois jogos complicados", afirmou.

Para este jogo, o Racing perdeu o volante Santiago Sosa, com uma torção no joelho direito, e o zagueiro Agustín García Basso, que sofreu com uma pancada na perna direita. Assim, Marco Di Cesare, Germán Conti e Santiago Quiros formarão o trio de zagueiros.

No entanto, a equipe conta com o retorno do atacante Adrián Martínez, que chegou a ser dúvida por conta de incômodo na panturrilha direita.

FICHA TÉCNICA



RACING-ARG X BOTAFOGO-BRA

Local: Estádio El Cilindro, em Buenos Aires (Argentina)



Data: 20 de fevereiro de 2025 (Quinta-feira)



Horário: 21h30(de Brasília)



Árbitro: Felipe González (Chile)



Assistentes: José Retamal (Chile) e Miguel Rocha (Chile)



VAR: Rodrigo Carvajal (Chile)

RACING: Gabriel Arias, Marco Di Cesare, Germán Conti e Santiago Quiros; Martirena, Juan Nardoni, Almendra e Gabriel Rojas; Santiago Solari, Maximiliano Salas e Adrián Martínez



Técnico: Gustavo Costas

BOTAFOGO: Jhon, Vitinho, Danilo Barbosa, Alexander Barboza e Alex Telles; Allan, Marlon Freitas e Jefferson Savarino; Artur (Patrick de Paula ou Rafael Lobato) Igor Jesus e Matheus Martins



Técnico: Cláudio Caçapa