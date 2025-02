Pulgar diz que calor impede 'espetáculo' e garante estar feliz no Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo insistiu e conseguiu gerar uma movimentação na Ferj contra jogos às 16h/16h30 no Campeonato Carioca. Depois do clássico com o Vasco, o clube também teve a alteração contra o Maricá e entra em campo às 19h para tentar confirmar o título da Taça Guanabara. Erick Pulgar elogiou essa troca e afirmou que o calor atrapalha os atletas.

Foi uma boa troca para nós. Na hora de dar espetáculo para as pessoas que vão ao estádio, isso é super importante. O que aconteceu com o Fluminense, durante o jogo estava muito quente, acho que talvez nem todos estivéssemos tão sólidos na hora de jogar. Essas mudanças ajudam a nós e à torcida também. Erick Pulgar, em vídeo divulgado pelo Flamengo

O chileno vive a expectativa de renovar o contrato com o clube rubro-negro. Ele havia sinalizado que não aceitaria um novo vínculo, mas mudou de ideia. O representante de Pulgar deve se reunir em breve com José Boto.

Estou muito contente e feliz. Há pouco estive com a minha família também. Eu acho que isso é um a mais, a visita deles. Aqui no Flamengo, estou feliz com o modo de jogo que o Filipe tem. É muito confortável, adaptável. São a força e a união deste grupo que fazem você se sentir confortável e feliz.

O Flamengo deve ter novamente um time mexido para o duelo com o Maricá. A partida é válida pela 11ª e última rodada do Estadual.